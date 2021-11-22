https://news.day.az/politics/1406788.html Посол Франции в Азербайджане посетил Агдам - ФОТО
Посол Франции в Азербайджане посетил Агдам - ФОТО
Сегодня делегация, возглавляемая послом Франции в Азербайджане Закари Гроссом, посетила Агдам.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в освобожденной от оккупации части Агдамского района Эмин Гусейнов в своем аккаунте в Twitter.
Он отметил, что в ходе визита гостям показали разрушенные памятники и подробно рассказали о плане реконструкции города.
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