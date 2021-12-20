В Баку состоялся международный круглый стол, посвященный российско-азербайджанским отношениям

20 декабря в Баку состоялся международный круглый стол "Россия-Азербайджан в новой системе региональной безопасности и экономического сотрудничества. Итоги года и перспективы".

Организатором выступил Политологический центр "Север-Юг" совместно с аналитической экспертной сетью "Baku Network", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В мероприятии приняли участие представители органов государственной власти России и Азербайджана, экономисты, политологи и общественные деятели двух стран, в числе которых: заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров, главный редактор АМИ Trend Эмин Алиев, заместитель директора Русской экономической школы, профессор Азербайджанского экономического университета Эльшад Мамедов, руководитель политологического клуба "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде, заведующая сектором Центра постсоветских исследований НИ ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова Елена Кузьмина, доктор экономических наук, профессор, руководитель магистерской программы "Дипломатия" Санкт-Петербургского государственного университета, член Международного дискуссионного клуба "Валдай" Станислав Ткаченко, генеральный директор телеканала CBC Вугар Халилов, научный сотрудник Института экономи РАН Александр Караваев и др.

В ходе круглого стола были обсуждены вопросы сотрудничества между двумя странами по самым разным направлениям: совместные инициативы России и Азербайджана на международном треке, взаимодействие в рамках международных организаций; роль России и Азербайджана, как ключевых партнеров в оформлении новой системы региональной безопасности на Южном Кавказе; миротворческое присутствие России в регионе, а также промышленная кооперация, интересы России и Азербайджана в формировании новой транспортно-магистральной карты Евразии; развитие сотрудничества в проекте МТК "Север-Юг" в новых реалиях на Южном Кавказе.

На повестке также были вопросы углубления экономической интеграции, развития совместных промышленных производств и международного туризма.