Минобороны Азербайджана о сотрудничестве с Турцией в сфере военного образования

Программа подготовки Азербайджанского высшего военного училища адаптирована к программам военных училищ Турции.

Об этом заявил в среду на пресс-конференции заместитель начальника пресс-службы минобороны Азербайджана полковник-лейтенант Анар Эйвазов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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