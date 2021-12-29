https://news.day.az/politics/1421582.html Минобороны Азербайджана о сотрудничестве с Турцией в сфере военного образования
Минобороны Азербайджана о сотрудничестве с Турцией в сфере военного образования
Программа подготовки Азербайджанского высшего военного училища адаптирована к программам военных училищ Турции.
Об этом заявил в среду на пресс-конференции заместитель начальника пресс-службы минобороны Азербайджана полковник-лейтенант Анар Эйвазов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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