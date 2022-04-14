Международные организации продемонстрировали двойные стандарты в отношении Азербайджана

Несмотря на то, что с окончания 44-дневной Отечественной войны Азербайджана прошло полтора года, международные организации, крупные фонды и благотворительные организации не оказали Азербайджану никакой помощи. Когда войны происходят в других частях мира, эти организации переходят к активной деятельности, однако они молчат в отношении Азербайджана, что представляет собой двойные стандарты.

Как передает Day.Az, комментируя это, депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Джавид Османов сказал Trend, что, как известно, после окончания войн проводится большая работа по расчистке подвергшихся разрушению территорий, их разминированию, международные организации активно подключаются к этим процессам.

"За период 30-летней армянской оккупации территории Азербайджана были полностью разрушены, города и села полностью стерты с лица земли, полностью разрушена инфраструктура, совершен геноцид в отношении экологии этих земель. Все это примеры армянского вандализма. Но, к сожалению, до сих пор Азербайджану не было оказано никакой финансовой помощи или иной формы поддержки в связи с восстановлением этих территорий. Конечно, мы прекрасно знаем, что после окончания войн и после стольких разрушений проводятся донорские конференции, осуществляются проекты в соответствии с практикой реализации планов восстановления международных организаций. В качестве такого примера можно привести план Маршалла по восстановлению Европы после Второй мировой войны. Если бы такой план не был представлен в то время, Европа не могла бы быть восстановлена долгие годы. Однако, несмотря на разрушение армянами территорий Азербайджана, до сих пор никакими донорскими организациями помощи не оказано. Конечно, это проявление двойных стандартов в отношении Азербайджана", - сказал он.

Османов отметил, что под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан самостоятельно проводит масштабные восстановительные и строительные работы на освобожденных от оккупации территориях.

"Для этого из государственного бюджета на 2021 и 2022 годы были выделены необходимые средства, и ускоренными темпами ведется работа", - добавил он.

Старший советник Центра анализа международных отношений Васиф Гусейнов сказал Trend, что победа Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне обрадовала друзей страны за рубежом и вызвала реакцию в виде гнева и разочарования недружественных групп.

"В результате они начали оказывать давление на организации и правительства, желающие стать ближе к Азербайджану, оказать помощь в работах по разминированию и строительству, которые должны быть проведены на освобожденных от оккупации территориях. Это давление и его последствия ясно ощущаются в повседневной деятельности. Мы становимся свидетелями необоснованных и предвзятых возражений, действий не только в вопросе работ на наших освобожденных территориях, но и в отношении людей, которые участвуют или хотят участвовать в каких-либо конференциях или научных мероприятиях. Думаю, что в этом контексте следует оценить и тот факт, что международные организации, крупные фонды и благотворительные организации не оказали никакой помощи Азербайджану, несмотря на то, что после войны прошло уже полтора года. Подобно тому, как мы, сплотившись в единый кулак во время войны, добились результатов, которые многим казались невозможными, мы будем и впредь продолжать борьбу против государств и организаций, действующих против нашей страны", - сказал он.

Гусейнов добавил, что международное сообщество должно признать, что стороной, которая в бывшем армяно-азербайджанском конфликте была изгнана со своих родных земель и подвергнута немыслимым страданиям, является именно Азербайджан, а не Армения.

"Вот почему не помогать нашей стране в борьбе с вызовами и трудностями, с которыми она сталкивается в вопросе восстановления освобожденных земель, демонстрировать предвзятый подход означает быть на стороне оккупанта", - добавил он.