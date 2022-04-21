ЮНЕСКО погрязла в коррупции и занимается распилом бюджета

Автор: Ибрагим Алиев

Азербайджан неоднократно обращался в ЮНЕСКО в связи с проведением миссии для мониторинга состояния объектов культурного наследия на территориях страны, которые последние 30 лет находились под армянской оккупацией. К сожалению, все эти обращения оставались безответными и сегодня, кажется, стало известно почему.

Inner City Press (ICP), общественная организация, целью которой разоблачение финансовых махинацих крупных международных организаций, банков и т.д., выяснило о серьезных нарушениях, которые совершаются генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле.

Как пишет ICP ссылаясь на последнюю инсайдерскую информацию из венецианского офиса ЮНЕСКО, члены штаба серьезно возмущены полным отсутствием добросовестности Азуле и главы ее кабинета Николаса Кассианидеса.

Выяснилось, что Азуле, интересующаяся культурными мероприятиями, которые проходят на этой неделе в Венеции, поручила Кассианидесу и сотрудникам венецианского офиса организовать для круз для нее, ее мужа и детей. Причем с условием, что необходимо все замаскировать под расходы на "профессиональную деятельность".

Согласно информации была арендована целая яхта для пятидневного пребывания семьи Азуле (оплата была произведена средствами регулярного бюджета ЮНЕСКО), расходы на дорогу и проживание в дорогой гостинице. В попытке как можно лучше скрыть мошенничество, Кассианидес дал поручение изъять средства, предназначенные для оплаты отпуска Азуле, вместо того, чтобы использовать их по назначению - для внутренного использования при кабинете. То есть, конкретный и незаконный распил бюджета на свои собственные прихоти.

К несчастью для Азуле, эта бюджетная махинация не осталась незамеченной. Финансовое хищение стало достоянием общественности, а официальные лица умалчивают и ничего не говорят на эту тему.

Кроме того, как сообщается, организовавшая отдых семьи Азуле компания может принадлежат российским бизнесменам. То есть Азуле не просто распиливает бюджет вместе со своим молодым помощником, но и нарушает международные санкции, направленные против России. Фактически парочка поставила под угрозу и сомнение не только финансовую надежность, но всю и без того сомнительную репутацию ЮНЕСКО.

Как пишет ICP, в подобные случаи должны быть расследованы соответствии с правовой базой Организации Объединенных Наций.

"В последнее время несколько глав агентств ООН подали в отставку после того, как были разоблачены их коррупция и злоупотребление властью. Не пора ли расследовать все случаи мошенничества, связанные с программами и бюджетом ЮНЕСКО?" - спрашивается в статье Inner City Press.

В расследовании также подчеркивается, что Азуле, по истечению срока ее полномочий, должна покинуть свой пост.

Как говорится, правды долго не утаишь. Азербайджан неоднократно заявлял о сомнительном поведении ЮНЕСКО, указывал на ее предвзятое отношение и двуличие. Организация давно уже потеряла свой авторитет, а устроенная здесь "рюшвятхана" лишь доказывает то, о чем мы говорили много лет.

Вместо того, чтобы заниматься мировым культурным наследием, ЮНЕСКО превратилось в агентство по отмыванию денег. Иначе, как объяснить постоянные отказы расследовать преступления армян против азербайджанского культурного наследия в Карабахе? Если Азуле так безотственно распоряжается с бюджетом ЮНЕСКО, значит она порабощена алчностью и меркантильна. Если она алчная, значит и взятки берет, например, у армянского лобби во Франции. Учитывая сколько продажных французских политиков получают гонорары за антиазербайджанскую позицию, немудрено понять, почему именно ЮНЕСКО так однобоко относится к проблеме уничтоженных и разрушенных азербайджанских памятников Карабаха. Данное расследование стало очередным доказательством правоты Азербайджана в вопросе политики двойных стандартов культурной организации.

К сожалению ООН и ЕС, постоянно глагольствующие о том, что в них нет коррупции, продолжают закрывать на это глаза.

Согласно отчету Кабинета министров Азербайджана, в ЮНЕСКО и ИСЕСКО, Альянс цивилизаций ООН и министерства культуры 150 стран сделаны обращения в связи с актами вандализма, совершенными в период 44-дневной Отечественной войны против нашего культурного наследия на оккупированных территориях, а также ракетными атаками на Гянджу, Барду и другие населенные пункты. Наряду с этим в ЮНЕСКО отправлены отчеты по итогам предварительного мониторинга по определению состояния культурного наследия на освобожденных землях в послевоенный период.

В отличие от ЮНЕСКО, которая предвзято относилась к запросам Азербайджана, ИСЕСКО незамедлительно оценила ущерб, нанесенный Арменией культурному наследию нашей страны. ЮНЕСКО же не раз демонстрировала политизацию вопросов и предвзятость в отношении мусульманских стран. Собственно поэтому и возникла необходимость в создании ИСЕСКО. Число пострадавших исторических и культурных памятников идет на сотни. Долгие годы мадам Азуле полностью игнорирует культурную катастрофу, постигшую десятки и сотни мусульманских памятников Карабаха.

Она будто не видит, что за годы оккупации армянская сторона вела незаконное строительство культовых сооружений на территориях Азербайджана. Построено множество армянских церквей, хачкаров и других культовых объектов с целью объявить эти земли "древнеармянскими". Сегодня армянская сторона пытается использовать эту тему, обвиняя Азербайджан в том, что он якобы уничтожает "древнеармянское" наследие, хотя все это было незаконным образом построено за последние тридцать лет.

ЮНЕСКО об этом всем прекрасно осведомлена. А где действия? Их нет. Вместо этого в организации заняты распилом средств, как в наркокортеле.

Министерство культуры Азербайджана не раз доводило до внимания организации последствия армянского террора. В частности, в одном из последних обращений новоназначенный министр культуры Анар Керимов подчеркнул, что на территориях Азербайджана, которые были под оккупацией вооруженных сил Армении в течение почти 30 лет и недавно освобождены Азербайджаном, проведен предварительный мониторинг для определения ущерба, нанесенного культурному наследию. В обращении были отмечены итоги предварительного мониторинга ущерба, нанесенного историческим, культурным и религиозным памятникам Азербайджана на территориях, которые находились под армянской оккупацией. Было подчеркнуто, что уничтожение исторического и культурного наследия является грубым нарушением требований соответствующих международных конвенций и преступлением против человечности.

В Карабахе уничтожено более 70 мечетей. Сохранились только пара мечетей в Шуше и Агдаме. Как бы не обосновывала это армянская сторона, мы прекрасно понимаем, что сохранена она только благодаря своему расположению в самой высокой части города и минаретам, с которых можно наблюдать за окрестностями. Они использовались в военных целях. Для тех же целей была сохранена и господствующая над местностью мечеть в полностью разрушенном Агдаме. С ее минаретов армянская сторона вела корректировку для артиллерии. Все остальные мечети были практически полностью уничтожены либо использовались в качестве загона для скота.

Напомним, что в одной только Шуше были разрушены более 170 жилых домов, считавшихся памятниками архитектуры, и около 160 культурных и исторических памятников. Молельные дома и мечети подверглись осквернению и вандализму, уничтожены редкие рукописи. В их числе можно назвать библиотеку и сам дворец Панах хана, Хан-сарайы и караван-сарай, мечети Верхняя и Нижняя Говхерага, мечеть Саатлы, мавзолей Вагифа, дом Натаван, дом-музей Бюльбюля. На освобожденных от армянских оккупантов землях уже выявлено уничтожение более 400 памятников.

Та же участь постигла и другие сооружения, относящиеся к мусульманскому периоду - караван-сараи, бани, мавзолеи, кладбища, которые были практически тотально уничтожены. Незавидная участь постигла и многие церкви, оставшиеся на оккупированных территориях. В первую очередь, пострадали албанские церкви, которые были либо переделаны на армянский лад, либо разрушены.

Отреагировала ли на это мадам Азуле? Вопрос, конечно же, риторический. 4 февраля в рамках встречи с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, Президента Эмманюэля Макрона в качестве председательства Франции в Европейском Союзе, председателя Совета Европейского Союза Шарля Мишеля и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, проходившей в видеоформате, была достигнута договоренность об отправке миссии ЮНЕСКО в Азербайджан.

До сих пор ЮНЕСКО и пальцем не пошевельнуло. Одри вместо организации миссии занята личным отдыхом, устраеваемым на бюджетные и армянские деньги. Как видим, ЮНЕСКО азербайджанское наследие просто не волнует. Организация превратилась из культурной в мафиозную.