Маргариту Симоньян могут уволить

Нерукопожатная пропагандистка, главный редактор телеканала RT и других российских государственных СМИ Маргарита Симоньян после всех спровоцированных ее деятельностью скандалов, кажется, готовится к тому, что ее скоро уволят, ибо рано или поздно ей придется поплатиться за все свои провалы, подсчитать которые просто невозможно.

Совсем недавно она вновь стала героиней громкой истории, после того, как оскорбила Максима Галкина, беспочвенно назвав его гомосексуалистом, объясняя его брак с Аллой Пугачевой прикрытием. Соответствующий ответ на это заявление последовал немедленно. Многие российскихе народные артисты, в частности, Лайма Вайкуле, Владимир Винокур, Филипп Киркоров и другие публично осудили Марго, заявив что её выходка в адрес Галкина не сойдёт ей с рук. Однако, это были лишь цветочки. Позже против Симоньян начали выступать и ее коллеги по цеху. Например, светский обозреватель Артур Гаспарян заявил, что Симоньян придется ответить за оскорбление.

"Над Симоньян и Ко нависло грозовое облако серьезного судебного разбирательства. Готовится коллективный иск по обвинению в клевете и защите чести и достоинства", - предупредил Гаспарян.

Теперь, когда тучи скопились над ее нетрезвой головой, армянская пропагандистка оставила на своем телеграм-канале вот такую "предсмертную" записку:

"Нет никаких сомнений, что Ургант вернется. И в страну, и в эфир. А мы - уйдем. За ненадобностью. Точнее, в связи с завершением периода надобности. Знать об этом и делать свое дело несмотря на это знание - отдельное изысканное и слегка мазохистское удовольствие", - написала Симоньян.

Немудрено догадаться, что подобным постом Марго просто заранее будто готовит свою аудиторию к тому, что ее и ее мужа, Тиграна Кеосаяна, совершенно справедливо могут уволить, учитывая уйму скандалов, с которыми они связаны. Особенно данное предположение подтверждается употребленным ею словом "мы". Ну, а начала она с Урганта, потому что телеведущий, довольно долгое время не выходящий в эфир, постоянно издевался над деструктивной деятельностью Симоньян. Так что она и на него давно зуб точит.

Конечно же, скандал с Галкиным не может являться причиной ее увольнения - их на самом деле очень много. Деструктивная деятельность и бездарная работа Симоньян привели к тому, что российские государственные СМИ оказались заблокированными в Европе. Например, в конце декабря 2021 года Марго пыталась запустить в Германии онлайн-программу без соответствующего разрешения от властей европейской страны. Немецкоязычный медиарегулятор MABB снял с вещания в Европе телеканал RT DE. Медиарегулятор в ФРГ начал расследование в отношении сети RT из-за подозрений в нарушении правил вещания на территории Германии из-за отсутствия у сети необходимой лицензии. В ведомстве сообщили, что RT запустила онлайн-программу на немецком языке, не имея лицензии на вещание в Германии. В сентябре, YouTube, в свою очередь, удалил два немецких канала Russia Today без возможности восстановления. Комментируя удаление каналов, в компании Google сообщили, что это было сделано из-за контента, нарушающего правила о ложной информации по COVID-19. Далее блокировка российских каналов в Европе стала осуществляться все чаще. Ныне RT заблокирован почти во всем Западе. Фактически Россия осталась без инструмента, с помощью которого она, в частности, сообщала миру свою позицию по тем или иным важным вопросам. После всех этих историй Маргоша не раз выставляла посты-оправдашки.

Это еще не все. Армянка Марго родилась в России, получила образование в России, руководит государственными СМИ России, называет себя "русской и "патриотом своей страны", но при этом наглым образом ставит невыполнимые повестки армянского лобби перед интересами государства, которому она обязана своим существованием. Чистой воды предательство, свойственное "многострадальцам". Симоньян-Кеосаян не раз выступали против российских интересов и официальной позиции Москвы. Напомним, например, последнее ее бредовое заявление о том, что "Карабах должен войти в состав России". Эта одна из немногих ее наглых провокаций на уровне дешевых выкриков выскочки Семена Пегова была направлена на то, чтобы вбить клин в азербайджано-российские отношения. Армянская диаспора в России не раз пыталась это сделать, но все безуспешно, ибо отношения двух стран стремительно развиваются. Кеосаян же, в свою очередь, хотел поссорить РФ с Казахстаном. Совсем недавно, когда в Казахстане была неспокойная обстановка, мы писали о том, как армянская диаспора России, в лице Багдасарова, Марго и прочих, пытается воспользоваться любыми ситуациями, чтобы торпедировать отношения РФ с тюркскими странами, к которым у них больная и необоснованная ненависть. Дуэт Симоньян-Кеосаян, который постоянно выплевывает вредящие авторитету России словечки, пытается засунуть свой нос в дела самого большого по территории тюркского государства не потому, что парочка "за российские интересы", а банально потому, что они презирают тюрков и преследуют армянскую повестку.

Не стоит забывать еще и о любви Маргариты и Тиграна к деньгам. Распиливая миллиарды рублей из госбюджета и присваивая деньги российских налогоплательщиков, эта пара паразитов собрала для себя неимоверные богатства. В феврале этого года независимый интернет-журнал Спектр-Пресс провел расследование и выяснил, что Марго и Тигран готовятся к строительству дома в арменизированном Сочи. Постройка больше напоминает дворец в миниатюре. Расположен он будет на садовом участке по улице Звездная, расположенной в Хостинском районе города. Район довольно престижный - до федеральной трассы и до моря всего 3 километра, считай - рукой подать, а вокруг растут коттеджные поселки, дома в которых предлагаются по цене от 50 до 90 миллионов рублей за штуку, как, например, в соседнем "Villa Star Sochi". Откуда у "скромных", как они себя называют, "журналистов" средства на строительство дворца в самом престижном районе Сочи, отдельный вопрос, ответ на который и так ясен.

Напомним, что в марте 2020 было опубликовано другое расследование о том, как Маргарита Симоньян и ее муж Тигран Кеосаян пилят бюджет и обкрадывают налогоплательщиков России на фантастические суммы. За три года супруги через три рекламных агентства, одну студию и две конторы для отмывания денег заработали около 720 миллионов рублей. Годом позже стало известно, что Симоньян получила еще 27 миллиардов рублей для деятельности Russia Today. Сколько ушло ей в карман, пока неизвестно, однако, лучше работать RT не стал.

Сегодня Маргарита Симоньян и ее бездарный муж Тигран Кеосаян превратились в один из самых больших раздражителей для россиян. В обществе растет возмущение засильем этих армянских авантюристов во главе российской медиаимперии, подрывающей имидж российских СМИ и российского государства за деньги российских налогоплательщиков. Учитывая вышеупомянутый пост Маргариты в Телеграм, можно предположить, в Москве задумались дать ей пинка за ее т.н. "работу", ибо ни у кого на счету нет столько провалов и скандалов, сколько у Симоньян. Именно поэтому подобной публикацией она готовит свою аудиторию к этому "внезапному" исходу.