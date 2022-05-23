ЕС поддержал мирную повестку Президента Ильхама Алиева

Автор: Акиф Меликов,

Заслуженный деятель искусств Азербайджана

Победы бывают разные. Есть те, что достигаются на поле боя силой оружия, мощью, высочайшим уровнем технической подготовленности, самоотверженностью и героизмом армии. Есть и те, которые добываются за счет экономического превосходства одной страны над другой. Наконец, есть победы, достигаемые в сложных, упорных переговорах на высшем уровне.

Каждая из таких побед является грандиозной. Но еще более грандиозными являются личности, способные их достигать. В этом смысле Президент Азербайджана Ильхам Алиев является политическим исполином, равного которому на мировой политической арене сыскать очень сложно. И это, с потрясающей четкостью, подтвердила состоявшаяся в Брюсселе встреча главы нашего государства с премьер-министром Армении Николом Пашиняном при посредничестве председателя Совета Европейского союза (ЕС) Шарля Мишеля.

Перед ней, как известно, состоялись переговоры Президента Азербайджана и Шарля Мишеля, в ходе которых руководитель нашего государства напомнил о том, что Азербайджан представил пять принципов, основанных на международном праве, для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и подписания мирного соглашения, подчеркнув, что эти принципы сыграли ключевую роль в разработке мирного договора.

Смысл этого месседжа был очевидный - четко указать на готовность официального Баку к осуществлению конкретных шагов на пути к миру. Это то, чему так упорно сопротивлялся официальный Ереван, приводя в свое "оправдание" кучу самых разных, большей частью совершенно нелепых, "аргументов". Безусловно, Шарль Мишель прекрасно понимает, что правда на стороне нашей страны, что доводы, приводимые Президентом Ильхамом Алиевым, традиционно отличаются безукоризненностью.

Также замечу, что Президент Азербайджана в ходе переговоров с Шарлем Мишелем выразил надежду, что процесс подготовки мирного соглашения между двумя странами будет ускорен. Он также напомнил, что по итогам предыдущей встречи между Азербайджаном, Арменией и Европейским Союзом 6 апреля, официальный Баку определил состав Рабочей группы для начала переговоров по мирному соглашению в конце апреля, а также состав Национальной комиссии по делимитации границы.

Это был четкий и грамотный месседж о том, что именно армянская сторона тормозит принятие конкретных решений, согласованных в ходе двух ранее состоявшихся встреч на высшем уровне. Он также был услышан, понят, что нашло свое применение в ходе встречи руководителей Азербайджана и Армении, которая длилась пять часов, то есть даже больше, чем их предыдущая встреча в Брюсселе.

Ее итогом является очередной блестящий триумф Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Практически все, о чем он говорил в ходе встречи те-а-тет с Шарлем Мишелем, было принято. Но для начала подчеркну, что, как и ранее, в итоговом заявлении председателя Совета ЕС не было упоминания Нагорного Карабаха, а тем более "арцаха" - Шарль Мишель употребил слово Карабах.

Напомню, что Указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 7 июля 2021 года о новом делении экономических районов в Азербайджанской Республике был создан Карабахский экономический район (город Ханкенди, Агджабединский, Агдамский, Бардинский, Физулинский, Ходжалинский, Ходжавендский, Шушинский и Тертерский районы). И председатель Совета ЕС, употребив название "Карабах" в своем итоговом заявлении, признал территориальную целостность нашей страны, включая и Ханкенди, который является частью Карабахского экономического района.

Как и по итогам двух предыдущих встреч в данном формате Шарль Мишель и сейчас ни словом не обмолвился о "статусе" Карабаха. Была лишь указана важность рассмотрения вопроса о правах и безопасности этнического армянского населения в Карабахе. Но официальный Баку всегда говорил о готовности наделить их ровно такими же правами, какими обладают все граждане нашей страны. Так что, тут тоже мы констатируем единство позиций Баку и Брюсселя при полном нивелировании попыток Еревана спекулировать на данную тему.

В итоговом заявлении Шарля Мишеля также сказано, что в гуманитарной сфере обсуждались разминирование освобожденных территорий и судьба пропавших без вести. И это - ровно то, чего всегда добивался Азербайджан. Глава нашего государства Ильхам Алиев многократно требовал от руководства Армении передать нам все карты минных полей, в условиях отсутствия которых сложно вести разминирование освобожденных территорий, что приводит к новым трагическим фактам гибели и ранений среди мирного населения.

А о судьбе пропавших без вести азербайджанских военнослужащих Президент Ильхам Алиев говорил с Шарлем Мишелем в ходе их нынешней встречи в Брюсселе. Глава нашего государства требовал внесения ясности в судьбу около 4 тысяч человек, считающихся пропавшими без вести в Первой Карабахской войне. Как видим, и этот пункт нашел свое отражение в итоговом заявлении Шарля Мишеля.

Также замечу, что было решено провести первое совместное заседание комиссий по делимитации на азербайджано-армянской границе в ближайшее время. Комиссия будет заниматься определением границ и тем, как наилучшим образом обеспечить стабильность в регионе. Это - еще один пункт, о необходимости реализации которого говорил официальный Баку.

Наконец, решено продолжить работу по открытию коммуникаций, включая реализацию Зангезурского коридора. И это - тот важный пункт, на котором всегда настаивал Азербайджан и которому так активно противилась Армения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев многократно заявлял, что Зангезурский коридор нужен нашей стране не только для получения нами выхода на Нахчыванскую Автономную Республику, но и для железнодорожного сообщения Армении с Ираном через НАР.

Глава нашего государства указывал, что тем самым Армения тоже получает железнодорожное сообщение с Ираном через Нахчыванскую Автономную Республику. Армения получает железнодорожное сообщение с Россией через территорию Азербайджана. "Сегодня у них нет такого железнодорожного сообщения. Это действительно может создать позитивную атмосферу в регионе, что пойдет на пользу всем. Считаю, что правильная оценка этих возможностей чрезвычайно важна с точки зрения планирования нашего мирного будущего", - заявил глава нашего государства на состоявшейся в декабре прошлого года совместной пресс-конференции по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсем Столтенбергом.

Она также, что символично, состоялась в Брюсселе. Там, где мы наблюдаем очередной триумф внешней политики Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Что, учитывая его историческую роль в победе нашей страны в 44-дневной войне, завершившейся освобождением великой Шуши и всех ранее оккупированных территорий нашей страны, а также принимая во внимание политическое и экономическое лидерство Азербайджана в регионе, позволяет называть главу нашего государства одним из ярчайших политических деятелей современности.