Азербайджан-Германия: 30 лет на пути дружбы и сотрудничества

20 февраля Германия и Азербайджан отметили 30-летие установления дипломатических отношений. Германия является одной из стран, с которыми Азербайджан развивает прочные связи в качестве надежного европейского партнера. Официальный Баку придает особое значение поддержке Берлина в процессе евроатлантической интеграции и тесному сотрудничеству с ЕС. Как страна, играющая важную роль в мировой экономике и политике, Федеративная Республика Германия поддерживает расширение сотрудничества с Азербайджаном во всех сферах.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье политического обозревателя Вугара Халилова, опубликованной в первой англоязычной газете Азербайджана "Azernews".

Издание напоминает, что отношения между двумя странами берут начало со второй половины девятнадцатого века, когда немецкая компания Siemens Brothers в 1863 году построила крупные плавильные заводы на основе медных ресурсов в Гедабекском районе Азербайджана.

"В результате активизации деятельности немецких промышленников в районах Азербайджана в прилегающих районах, особенно в нынешних Гёйгёльском и Шамкирском районах Азербайджана, были созданы немецкие колонии. В западном Азербайджане (Гёйгель, Шамкир) многочисленные исторические здания, в том числе церкви, напоминают о том, что швабские иммигранты селились здесь с 1818 года", - пишет автор статьи.

"Azernews" отмечает, что за 30-летний период дипломатических отношений две страны смогли выстроить прочные связи, основанные на партнерстве в экономической, культурной и образовательной сферах.

"Германия и Азербайджан поддерживают хорошие двусторонние отношения с 1992 года. 12 января 1992 года Германия признала независимость Азербайджана. Азербайджан и Германия установили дипломатические отношения 20 февраля 1992 года. 2 сентября 1992 года Азербайджан открыл свое посольство в Германии, которое стало первым в Западной Европе. 22 сентября 1992 года Германия открыла свое посольство в Азербайджане", - напоминает автор статьи.

Как член Минской группы ОБСЕ (хотя группа оказалась неэффективной в урегулировании карабахского конфликта), пишет "Azernews", Германия всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана и выступала за мирное урегулирование карабахского конфликта между Арменией и Азербайджаном. Немецкий парламент (Бундестаг) неоднократно заявлял о недопустимости сохранения прежнего статус-кво, а именно оккупации Арменией международно признанных земель Азербайджана, и призывал к прочному урегулированию бывшего конфликта.

Далее в статье говорится, что Германия является одним из важнейших политических и экономических партнеров Азербайджана в Европе.

"Германия также является активным сторонником и пропагандистом инициативы Восточного партнерства, инициированной Польшей и Швецией, которая предусматривает тесное сотрудничество между Европейским Союзом и странами Восточной Европы. Высокий уровень политических отношений между двумя странами находит свое отражение во взаимных визитах и ​​интенсивном межпарламентском сотрудничестве.

В парламенте Азербайджана существует рабочая комиссия по межпарламентским отношениям между Азербайджаном и Германией, председателем которой является Нурлан Гасанов. В немецком Бундестаге есть немецко-южнокавказская парламентская группа во главе с доктором Барбарой Хендрикс.

Азербайджано-германские отношения расширились на высоком уровне во всех сферах. Политический диалог между двумя странами продолжился посредством регулярных взаимных визитов на высшем уровне.

Итоги первого официального визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Германию в 2004 году еще раз подтвердили больший потенциал сотрудничества между двумя странами. Несколько соглашений, подписанных в ходе визита, открыли широкие возможности для экономического сотрудничества. Всего между Азербайджаном и Германией было подписано 77 документов.

В ходе своих визитов в Германию в 2007 и 2010 годах Президент Ильхам Алиев и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили перспективы двусторонних отношений, а также отношения между Азербайджаном и ЕС, успешное осуществление экономических реформ в Азербайджане, а также армяно-азербайджанский конфликт. Как важнейший партнер, Германия всегда заявляла о своей готовности помогать Азербайджану в различных сферах.

Оккупация территорий Азербайджана Арменией и мирное урегулирование конфликта были основными темами обсуждения на встречах, проведенных официальными лицами двух стран. За последние годы Германия и Азербайджан успешно сотрудничали в сфере обороны, политической безопасности и борьбы с терроризмом.

Президент Ильхам Алиев совершил несколько рабочих визитов в Германию для участия в Мюнхенских конференциях по безопасности: 3-5 февраля 2012 года, 6-8 февраля 2015 года, 12-14 февраля 2016 года, 17-19 февраля 2017 годаи 16 февраля 2020 г.

В августе 2018 года Азербайджан посетила канцлер Германии Ангела Меркель. В ходе встречи с участием делегаций Меркель заявила, что Азербайджан является крупнейшим торговым партнером Германии в регионе. Она добавила, что у Германии есть потенциал для расширения экономических и культурных связей с Азербайджаном", - сообщает издание.

Автор статьи подчеркивает, что Германия является одним из важнейших экономических партнеров Азербайджана в Европе, в то время как Азербайджан является важнейшим экономическим партнером Германии на Южном Кавказе.

"Азербайджано-германские торгово-экономические отношения являются одной из динамично развивающихся сфер сотрудничества. По данным Федерального министерства экономики и энергетики Германии, доля Азербайджана в товарообороте Германии со странами Южного Кавказа в 2020 году составила около 65 процентов. В то же время, по данным Федерального управления экономики и экспортного контроля Германии, Азербайджан был девятым по величине поставщиком нефти в Германию в 2020 году. В этом же году из Азербайджана в Германию было экспортировано около 2,5 млн тонн сырой нефти.

Взаимные визиты между двумя странами на высшем уровне, а также бизнес-форумы, проводимые в Германии в целях продвижения деловых возможностей Азербайджана и бренда "Made in Azerbaijan", вносят особый вклад в дальнейшее расширение двусторонних торгово-экономических отношений и вывод на новый уровень.

Открытая в Баку 12 ноября 2012 года германо-азербайджанская торговая палата (AHK Azerbaijan) является второй внешнеторговой палатой Германии (после московской) в странах СНГ. Как официальный представитель немецкой экономики в Азербайджане, AHK Azerbaijan предоставляет информационные услуги и поддерживает компании в их исследованиях рынка и бизнеса. AHK Azerbaijan была основана немецко-азербайджанской бизнес-ассоциацией (DAWF), которая действует в Азербайджане с 1999 года. Насчитывая 200 компаний-членов с обеих сторон (по состоянию на апрель 2020 года), AHK Azerbaijan является самой влиятельной европейской экономической ассоциацией в Азербайджане.

Азербайджан входит в десятку важнейших поставщиков сырой нефти в Германию. Ключевыми статьями экспорта являются машины, автомобили и комплектующие, изделия из железа и стали, а также производственные мощности.

По данным Таможенного комитета Азербайджана, товарооборот между Азербайджаном и Германией в 2021 году составил 1,2 миллиарда долларов. Кроме того, с января по апрель 2022 года товарооборот между двумя странами составил 377,5 миллиона долларов", - говорится в статье.

Как отмечает далее "Azernews", соглашение о культурном сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Федеративной Республики Германия от 22 декабря 1995 года обеспечивает правовую основу в этой области. По этому соглашению была создана Совместная азербайджано-германская комиссия.

В 2008 году Азербайджан провел первый год культурного обмена в Германии. С этой целью Германию посетила делегация в составе 120 человек во главе с министром культуры и туризма Азербайджана. В Берлине культурный фестиваль продлился неделю. В течение года азербайджанская культура была представлена в Мюнхене, Гамбурге, Майнце, Штутгарте и других городах Германии. С 12 июня по 15 июля 2008 года в Дрезденской галерее в рамках Года Азербайджана прошла "Азербайджанская выставка современного искусства". На выставке были представлены картины известных азербайджанских художников.

30 августа 2016 года в соответствии с распоряжением Президента в Азербайджане и Германии широко отмечалось 200-летие строительства немецких поселений в Южнокавказском регионе в Баку, Берлине и других городах.

Являясь важной частью культурной сферы, немецко-азербайджанское культурное объединение находится в Капельхаусе (бывшем музыкальном зале протестантской церкви). Ежегодно здесь организуются многочисленные культурные мероприятия. С декабря 2017 года в Баку также действует Гёте-центр.

В Германии также действует галерея Берлин-Баку, которая регулярно проводит в Берлине выставки картин, фотографий и скульптур азербайджанских и немецких художников.

Налажено тесное сотрудничество с ведущими университетами Германии и Германской службой академических обменов (DAAD) в реализации Государственной программы по обучению азербайджанской молодежи за рубежом. DAAD, действующий в Азербайджане с 1997 года, предоставляет стипендии азербайджанским студентам, желающим учиться в Германии, и поощряет обмен учеными.

Существует также сотрудничество между немецкими и азербайджанскими университетами и научно-исследовательскими институтами. Офис DAAD помогает улучшить качество преподавания немецкого языка в Азербайджане. Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности имеет DAAD - Информационный центр. На сегодняшний день между университетами и научно-исследовательскими институтами Германии и Азербайджана подписано 23 документа о научном и академическом сотрудничестве.

Наряду с русским и английским языком во многих средних и высших школах Азербайджана преподается немецкий язык. Кафедра истории Азербайджана действует в Университете имени Гумбольдта в Берлине. Есть партнерские отношения между несколькими азербайджанскими и немецкими университетами", - резюмирует автор статьи.

С оригиналом статьи можно ознакомиться по ссылке.