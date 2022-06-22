Приоритеты региональной и глобальной повестки будут превалировать в двусторонних отношениях Узбекистана и Азербайджана

Источник: Агентство международной информации Trend

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 21 июня прибыл с государственным визитом в Республику Узбекистан.

В рамках визита были проведены двусторонние встречи, а также состоялось подписание ряда важных документов, определяющих дальнейшее развитие отношений двух стран.

Как сообщил Trend заведующий кафедрой международных отношений Университета мировой экономики и дипломатии Улугбек Хасанов, довольно сложные и крайне турбулентные современные международные отношения ставят перед странами и целыми регионами вопросы создания устойчивых и резистентных моделей национальных экономик в качестве жизненно важных, подтверждением чему стал нынешний азербайджано-узбекский саммит в городе Ташкент, передает Day.Az.

"Встреча в верхах двух стран показала уровень интеграции региональных экономик государств Южного Кавказа, где ключевую роль играет Азербайджан, и Центральной Азии с аналогичной позицией Узбекистана в мировой экономике, что также подтверждает их стратегическую вовлеченность в глобальные логистические связи, что, безусловно, стало одной из центральных тем двустороннего диалога", - сказал он.

По мнению многих экспертов, отметил Хасанов, именно такая грань геоэкономического преимущества двух стран сегодня определяет альтернативные возможности поддержания устойчивости региональных и глобальных цепочек поставок. И именно их логистический потенциал на Южном Кавказе и в Центральной и Южной Азии перекрестно соединяет коридор Север-Юг и Восток-Запад со странами Европы и северо-запад России через порты Астрахань и Оля с портами Ирана, Азербайджана, Казахстана и Туркменистана, Узбекистана и Кыргызстана, осуществляя транзитные перевозки грузов от тихоокеанских портов Китая в Европу, государств Персидского залива, а также Пакистана и Индии.

"Маршруты материковых международных транспортных потоков обеспечивают в нынешних непростых международно-политических условиях прямое сообщение между Северной, Западной, Центральной и Южной Европой и странами Кавказа, Закавказья, Черноморского и Каспийского регионов, Ближнего Востока, Центральной Азии и части Азиатско-Тихоокеанского региона, включая регион Северо-Восточной Азии. И нынешняя Европа, и Китай стратегически заинтересованы в участии стран Южного Кавказа и Центральной Азии в развитии общеевразийской транспортной сети в целом и в программе возрождения Великого Шелкового пути, особенно за счет связи последнего с факторами торговли и энергоснабжения", - сказал Хасанов.

В свою очередь, отметил он, многие турецкие компании, будучи крайне заинтересованными в подключении к евразийским транспортным грузопотокам, осуществляли реконструкцию 44-километрового участка автодороги Алят - Газымамед (80 километров южнее Баку), а также нескольких участков железных дорог Азербайджана, входящих в состав транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия.

"Азербайджан еще в 90-х предпринимал реальные шаги для реализации транспортного проекта совместно с Грузией и Турцией по созданию кратчайшего железнодорожного пути на линии Карс-Ахалкалаки-Тбилиси-Баку. В новых условиях Азербайджан разрабатывает транспортный коридор, связывающий Малый Кавказ на северо-востоке и Анатолийское нагорье на юго-западе. Речь идет о Зангезурском коридоре, соединяющем Азербайджан с Турцией через Армению, что еще раз свидетельствует о бизнес-потенциале подобных проектов, предлагаемых азербайджанской дипломатией", - сказал эксперт.

По его словам, в свою очередь, Узбекистан, Кыргызстан и Китай активно работают над реализацией совместного проекта по строительству дороги, соединяющей Ферганскую долину с западными провинциями Китая. Этот транспортный маршрут, проходящий через города Ташкент - Андижан - Ош - Иркештам - Кашгар по четырем альтернативным веткам, не только свяжет транспортные железнодорожные коммуникации Узбекистана, Кыргызстана и Китая, но и станет главным сегментом проекта Великого Шелкового пути.

"Этот железнодорожный маршрут является кратчайшим маршрутом из Китая в Европу и на Ближний Восток. С вводом этой железной дороги в эксплуатацию расстояние по сравнению с существующими маршрутами сократится на 900 километров, а сроки доставки грузов - на 7-8 дней. В реализации этого проекта активно участвует Китай, который 17 июля 2019 года запустил прямой грузовой железнодорожный маршрут Сиань-Бишкек. Открытие региональных хабов Узбекистана уже вносит серьезные коррективы в разработку новых моделей международных перевозок, где перспективное значение отводится Трансафганскому коридору", - сказал он.

Подытоживая, Хасанов отметил, что именно такие приоритеты региональной и глобальной повестки будут в первоочередном порядке превалировать в двусторонних отношениях Узбекистана и Азербайджана на многие годы вперед.

В свою очередь, директор Центра "Стратегия развития" Элдор Туляков отметил, что двустороннее и многостороннее сотрудничество между Узбекистаном и Азербайджаном динамично развивается на протяжении более 30 лет независимого развития двух стран на международной арене.

"Высокий стратегический уровень сотрудничества достигнут благодаря тесному диалогу и взаимопониманию президентов двух стран. За последние пять лет товарооборот между Узбекистаном и Азербайджаном вырос почти в семь раз: с 17,1 миллиона долларов в 2016 году до 118,9 миллиона долларов в 2021 году. По данным Госкомстата Узбекистана, в 2021 году объем двусторонней торговли с Азербайджаном составил 118,9 миллиона долларов, увеличившись на 42 процента по сравнению с 2020 годом. При этом за январь-май 2022 года объем товарооборота между странами составил 66,4 миллиона долларов и по сравнению с аналогичным периодом 2021 года вырос уже на 49,1 процента. Следует отметить, что Азербайджан входит в число немногих стран, с которыми Узбекистан имеет положительное сальдо в торговле. В 2021 году данный показатель с Азербайджаном составил 33 миллиона долларов", - сказал эксперт.

Кроме того, отметил он, Азербайджан является важной страной, через которую проходят основные транспортные маршруты в Турцию и другие страны Европы (железнодорожные и автомобильные), которые следует далее расширять, особенно учитывая нынешнюю ситуацию на мировой арене.

"К примеру, уже функционируют железнодорожный коридор - внешнеторговый маршрут Узбекистана в западном направлении - Ташкент - Кунград - Бейнеу - Актау - Баку - Тбилиси - Поти - страны Европы. А также автотранспортный коридор AH5 (Международная азиатская сеть) Китай - Казахстан - Кыргызстан - Узбекистан - Туркменистан - Азербайджан - Грузия - Турция - Болгария, Е60 (европейское направление) - Франция - Швейцария - Австрия - Германия - Венгрия - Румыния - Грузия - Азербайджан - Туркменистан - Узбекистан - Таджикистан - Кыргызстан - Китай. При этом Узбекистан и его партнеры в западном направлении - Турция, Азербайджан, Грузия и другие заинтересованы в продвижении мультимодального транспортного коридора Азиатско-Тихоокеанский регион - Китай - Кыргызстан - Узбекистан - Туркменистан - Азербайджан - Грузия - Турция - Европа, пролегающий через территорию Китая, стран Центральной Азии, Каспий, Кавказ, Турцию и страны Европы", - сказал эксперт.

По оценкам экспертов, отметил он, осуществление данного транспортного коридора сокращает время передвижения товаров из Центральноазиатских стран втрое.

"Кроме того, реализация данного мультимодального транспортного коридора через Узбекистан и Азербайджан позволит нашим странам значительно повысить их внешнеторговый оборот, а также может значительно увеличить объем транзитных перевозок грузов через их территорию. На примере Узбекистана объемы транзитных перевозок грузов могут увеличиться с нынешних около 10 миллионов тонн до 23 миллионов тонн в 2030 году", - сказал эксперт.

По его словам, в нынешних кризисных условиях и на фоне вызовов в сфере продовольственной безопасности актуализируется вопрос диверсификации транспортных маршрутов, соединяющих Центральную Азию с Востоком и Западом через Каспий, Кавказ и далее - в Европу.

"В этой связи транспортные коридоры - как железнодорожные, так и автодорожные, развитие транспортной инфраструктуры, реализация общих транспортных проектов становятся важными направлениями сотрудничества для многих стран, в том числе для Узбекистана и Азербайджана", - сказал эксперт.

По его словам, нынешний визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан придаст новый импульс развитию двусторонних и многосторонних отношений двух стран, расширит возможности для продвижения тесного диалога.

При этом наиболее актуальными становятся дальнейшее углубление торгово-экономического взаимодействия, развитие транспортно-коммуникационных связей и инфраструктуры, а также расширение промышленной и транзитной кооперации, подытожил он.