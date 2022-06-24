https://news.day.az/politics/1473782.html Отправленный из Азербайджана самолет привлечен к тушению лесных пожаров - Эрдоган
Отправленный из Азербайджана самолет привлечен к тушению лесных пожаров - Эрдоган
Отправленный из Азербайджана самолет привлечен к тушению лесных пожаров.
Как передает в пятницу Day.Az, об этом сказал журналистам Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По его словам, правительства Румынии и Израиля также предложили направить самолеты для тушения пожаров.
"Однако сейчас необходимости в этом нет, так как тушение пожаров ведется имеющейся у нас техникой", - сказал он.
Эрдоган отметил, что в настоящее время к тушению пожаров привлечена 61 единица воздушной техники, в том числе 15 самолетов и 46 вертолетов.
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