"Преклонившая колени монахиня" и политика официального Еревана

Автор: Акпер Гасанов

Начну с рассказа о художественном искусстве. Итак, есть картина "Преклонившая колени монахиня", написанная примерно в 1731 году Мартином ван Мейтенсом. Она, в годы своего написания еще, считалась скандальной, если не сказать греховной. С другой стороны, именно поэтому она стала популярной и вызывала к себе достаточно серьезный интерес.

Особенно, среди так называемой просвященной знати того времени, в рядах которой также были ценители не только красиво написанных полотен, но и тонкого юмора. В чем, собственно говоря, особенность этой картины? В том, что она двухсторонняя. Уже интересно, согласитесь. Но дальше было и вовсе нечто из ряда вон. Ведь, если передняя часть картины действительно демонстрировала скромную монахиню во время молитвы, то сзади была эротика в чистом виде.

А именно задранный подол и голая, как бы это сказать помягче, "пятая точка". Почему именно монахиня? Это более запретно, значит больше будоражит воображение. Впрочем, речь сейчас пойдет не про воображение средневековых ценителей данной картины. И даже не про мотивы и фантазии ее автора Мартина ван Мейтенса. Тут есть персонаж, куда более интересный.

Это министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Да, тот самый, который будучи оппозиционером ходил на антироссийские акции протеста в Ереване, а теперь часто и с придыханием рассуждает о важности развития российско-армянских отношений. Тот самый, который принял на себя, в прямом смысле слова, удары судьбы и возмущенной толпы после поражения Армении в 44-дневной войне.

Мирзояна тогда сильно избили. Врачу показали, тот что-то прописал. Но человек, имя которого означает армянское название горы Агрыдаг, что находится на территории Турции, не совсем отошел от полученных травм. Это часто замечается в его речах. Так произошло и на сей раз, когда Мирзоян решил дать интервью греческому изданию "Катимерини" в рамках своего недавнего визита в Грецию.

Таким образом, мы увидели собой нечто очень напоминающее картину "Преклонившая колени монахиня" ван Мейтенса. Не буквально конечно. Образно выражаясь, естественно. Потому, что манашка из главы МИД РА никакая. Да и тыловая часть картины с ним в роли натурщика вряд ли была бы столь интересна общественности. Одним словом, речь идет о схожести сюжета, не более того.

Чтобы убедиться в этом, достаточно прослушать любое из лживых изменений Мирзояна. Например, что "Армения неоднократно подтверждала свою готовность установить долгосрочную стабильность и открыть эпоху мирного развития в регионе". А "неоднократно" это, начиная с какого момента? С того, когда Никол Пашинян, в пьяном угаре танцевал в Шуше, на Джыдыр Дюзю.

Или, когда он же утверждал, что "Карабах - это Армения и точка"? А может, когда тогдашний министр обороны Армении Давид Тоноян хвастливо заявлял, что "новая война - это новые захваченные территории Азербайджана"? Перечислять такого рода глупости в исполнении представителей армянской власти можно еще очень долго. Но тут ведь дело не в количестве, а в смысле. Он прост - нынешние речи представителей официального Еревана столь же лживы, как их же прежние утверждения.

Разница лишь в том, что изменились обстоятельства. Раньше они изображали из себя "ястребов войны", а теперь позиционируют в роли "голубей мира". Потому, что Азербайджан одержал победу в 44-дневной войне, разгромил армию страны-оккупанта и установил новые реалии в регионе Южного Кавказа, с которыми не может не считаться официальный Ереван.

"В целом мы считаем, что, несмотря на всю кровь и ненависть, которые были в регионе, на Южном Кавказе есть реальная возможность мира", - утверждает Мирзоян. Образно говоря, это была лицевая часть портрета "Преклонившая колени монахиня". И сразу же, опять же образно говоря, была продемонстрирована ее изнанка в виде заявлений Арарата, коими он опровергал самого себя.

"Мы подтверждаем нашу готовность прилагать конструктивные усилия во всех направлениях, и я хочу подчеркнуть, что процесс был бы намного более гладким и эффективным, если бы Азербайджан воздерживался от своего опасного максимализма и антиармянской риторики, прекратил держать в заложниках многочисленных армянских военнопленных и гражданских лиц, уничтожать армянское культурное и религиозное наследие, препятствовать доступу международных гуманитарных организаций в зону нагорно-карабахского конфликта", изрек он, вовсю демонстрируя оборотную, тыловую сторону армянской дипломатии.

То есть, как видим, официальный Ереван пытается предстать сразу в двух ипостасях. Совсе , как монахиня, запечатленная Мартином ван Мейтенсом. При этом, поразительна не только вера официального Еревана в уместности такого рода позиционирования, но и его примитивная ложь. Страна, которая более четверти века держала под оккупацией 20% территорий Азербайджана, превратив Агдам в "Кавказскую Хиросиму", сделав беженцами и вынужденными переселенцами свыше миллиона азербайджанцев, имеет наглость что-то требовать.

Ясное дело, что это цинизм, возведенный в ранг идеологии.Это неготовность покаяться за Геноцид в Ходжал+ы. Это нежелание выдать всех азербайджанских военнопленных, удерживаемых в армянском плену еще со времен Первой Карабахской Войны. Это попытка отрицать очевидное - обе войны велись на наших землях и территория Армении никогда не был+а полем боя. Такая вот политика. Очень напоминающая монашку кисти ван Мейтенса, которая только спереди выглядит благопристойно.