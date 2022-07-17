Первый омбудсмен Азербайджана Эльмира Сулейманова отмечает 85-летний юбилей

Автор: Вугар Иманов

Сегодня первый омбудсмен Азербайджана, обладатель Международной премии мира, кавалер государственных орденов "Шохрат" и "Шараф" Эльмира Сулейманова отмечает 85-летний юбилей.

Этот благородный, справедливый, отзывчивый и душевный человек на протяжении всей своей жизни и деятельности с чувством высокого достоинства, профессионализма и любви к Родине осуществляет свою миссию - служение во имя науки и народа. Во многих деяниях она была и остается первой.

С отличием окончив химический факультет Азербайджанского государственного университета (ныне - Бакинский государственный университет), с 1959 года работала заведующей лабораторией в Институте нефтехимических процессов Академии наук Азербайджана. В 31 год стала кандидатом химических наук - одной из самых молодых среди азербайджанских женщин в истории страны. В 1980 году получила степень доктора химических наук, в 1982 году стала профессором. Подготовила десятки кандидатов и докторов наук. Автор более 250 научных работ в области нефтехимии и около 40 изобретений. Внесла большой вклад в развитие научной жизни, ее изобретения были внедрены в производство и принесли большую пользу экономике страны.

За достижения в развитии химической науки и подготовке высококвалифицированных кадров талантливый ученый в 1979 году была удостоена звания "Почетный химик СССР ", а за изобретения, примененные в парфюмерной, пищевой и лакокрасочной промышленности - звания "Изобретатель СССР".

Общественной деятельностью начала заниматься еще в 80-е годы. В 1988 году присоединилась к Республиканскому обществу женщин Азербайджана, где в 1990-1994 годах занимала пост заместителя председателя. В 1994 году основала НПО "Центр азербайджанской женщины и развития", который стал представителем Международного учебного и научно-исследовательского института ООН по улучшению положения женщин в Азербайджане и имел статус консультанта при Экономическом и социальном совете ООН.

"Центр азербайджанской женщины и развития" стал единственной женской неправительственной организацией в Азербайджане, удостоенной этого статуса. За годы деятельности возглавляемая Эльмирой Сулеймановой организация активно сотрудничала со структурами ООН - UNDP, UNHCHR, UNİCEF, UNHCR, UNFPA, UNİFEM, UNDPİ и т.д.

Эльмира Сулейманова была автором и руководителем ряда проектов по проблемам беженцев и вынужденных переселенцев, миграции местного населения в городских и сельских районах Азербайджана, реабилитации детей беженцев, репродуктивному здоровью и планированию семьи и др.

В 1998 году в США Эльмиру Сулейманову признали одной из "100 женщин-героинь мира" в области защиты прав женщин. Она неоднократно принимала участие в специальных сессиях Генассамблеи ООН и выступала с докладами на тему прав человека в Австрии, Нидерландах, Египте, Китае, США, Турции, Швейцарии и т.д.

Ее особая любовь к детям в 2000 году привела к созданию детской миротворческой сети "От ребенка к ребенку". В 2001 году создала "Школу лидерства" и Альянс НПО "Защита прав женщин, детей и молодежи", первый в Азербайджане ресурсный центр для пожилых женщин. В 2000-2002 годах была избрана национальным координатором по правам ребенка в Региональном комитете НПО стран Восточной Европы и СНГ при UNICEF.

Из воспоминаний Эльмиры Сулеймановой: "Однажды в рамках воскресной школы я спросила детей: "Как вы думаете, почему я бросаю все дела и стремлюсь к вам?". Многие ответили: "Потому что вы нас любите". Это так и есть, но меня удивил ответ 11- летней малышки, которая сказала: "Вы черпаете от нас энергию". А ведь она права, но взамен я тоже отдаю. Кстати, я ко всем девочкам обращаюсь "ханум", чтобы они росли с чувством самоуважения к себе. Многие из них уже в юном возрасте прекрасно знают свои права, чем я очень горжусь. Они в будущем смогут достойно представлять нашу страну, в том числе и на международной арене".

Принципиальность, активность и инициативность Эльмиры Сулеймановой высоко оценил общенациональный лидер Гейдар Алиев, рекомендовавший ее на пост уполномоченного по права человека Азербайджана. 2 июля 2002 года произошло знаменательное событие не только в ее жизни, но и в истории страны: Эльмира Сулейманова была избрана первым омбудсменом Азербайджана. Уже через год она была включена в состав Международного института омбудсменов и Европейского института омбудсменов, а впоследствии - Азиатской ассоциации омбудсменов, Исламской ассоциации омбудсменов, Европейской сети уполномоченных по правам ребенка, ряда международных правозащитных организаций.

В 2015 году была избрана вице-президентом Азиатской ассоциации омбудсменов и стала членом Национальной комиссии Азербайджана в ЮНЕСКО. Была удостоена высоких наград и медалей США, Турции, России, Германии и Польши.

"Не надо дожидаться, когда где-то будут нарушены чьи-то права - нужно держать руку на пульсе, чтобы предупреждать неприятные ситуации", - говорила Эльмира Сулейманова, и ее слова никогда не расходились с делом.

На протяжении семнадцатилетней деятельности на посту защитника прав человека она с необыкновенной заботой и вниманием, материнским теплом относилась к каждому случаю, помогала казалось бы в самых сложных ситуациях, спасая людей и судьбы. И примиряла семьи. Вот один интересный случай, о котором вспоминает Эльмира Сулейманова.

"Однажды к нам обратился мужчина, который требовал развод у своей супруги. Он хотел уйти из семьи, несмотря на то, что у них было уже двое детей: мальчик и девочка. Затем через пару дней ко мне обратилась его жена, которая представила свое видение проблемы. Выслушав их обоих, я поняла, что есть хорошая почва для примирения. Я ей задала вопрос, пьют ли они дома чай? Женщина меня поняла и пригласила к себе на чаепитие. После работы я решила их проведать, чтобы провести беседу. Я поговорила сначала с ними, потом с детьми, после чего мы сели все вместе и пили чай за хорошей беседой. Я попыталась им показать, как они прекрасно смотрятся за одним столом. Никто не гарантирует, что после развода они смогут построить новую семью. Еще неизвестно, будут ли они счастливы. Но известно одно - страдать будут дети. Спустя пару лет я ехала в машине, мы остановились на светофоре, и я вижу, что из рядом стоящего автомобиля мне рукой машет мужчина. Я его узнала, затем увидела счастливую супругу рядом. Он высказал мне слова благодарности за ту встречу, благодаря которой удалось сохранить семью. Я испытала такое счастье и наслаждение от увиденного! И таких положительных примеров очень много".

Эльмира Сулейманова сочетала активную общественную и педагогическую деятельность. Она вела подготовку высококвалифицированных кадров по правам человека на уровне бакалавров и магистров на кафедре "ЮНЕСКО по правам человека и информационному праву", созданной по ее инициативе в Бакинском государственном университете, а также читала лекции для студентов юридического факультета по дисциплинам "Права человека" и "Гендерное равенство". Также выступала с лекциями в университетах России, США и Турции. Принимала участие в международных симпозиумах и конференциях более чем в 80 странах мира, где всегда доносила правду об Азербайджане, выступала с заявлениями о трагедии 20 Января, Ходжалинском геноциде, Дне геноцида азербайджанцев - 31 марта. Она обращалась в высшие международные инстанции и призывала мировое сообщество осудить армянскую агрессию и оккупацию более 20 процентов территории Азербайджана, учиненные акты вандализма и вопиющие нарушения прав человека со стороны Армении.

С учетом рекомендаций омбудсмена распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 28 декабря 2006 года был утвержден "Национальный план действий по защите прав человека", распоряжением от 27 декабря 2011 года - "Национальная программа действий в области повышения эффективности защиты прав и свобод человека в Азербайджанской Республике".

В соответствии с указом главы государства Эльмира Сулейманова возглавила рабочую группу по реализации этих документов.

Многое еще можно написать о работе Эльмиры Сулеймановой на благо развития и процветания Азербайджана.

Сегодня она также с большим успехом продолжает свою деятельность на посту заместителя председателя Совета аксакалов Азербайджана.

Поздравляем Эльмиру ханум Сулейманову с юбилеем и желаем дальнейших достижений!