Российские миротворцы взяли под охрану "мирный труд" армянских сепаратистов

Автор: Лейла Таривердиева

Когда на последнем совещании с правительством Президент Ильхам Алиев сделал жесткие предупреждения Армении, многие услышали в его словах не менее серьезные предупреждения в адрес российской стороны. Которая вроде как взяла на себя функцию миротворца, а в реальности уже почти два года занимается созданием условий для наглого нарушения армянами заявления от 10 ноября. Впрочем, глава государства и не скрывал своего недовольства поведением российского миротворческого контингента.

Напомним, что говоря о невыполнении обязательства по выводу из зоны временной ответственности РМК армянских вооруженных подразделений, Президент Азербайджана прямо обвинил Минобороны РФ в невыполнении своего обещания обеспечить выполнение этого пункта трехстороннего соглашения до июня. "Сегодня уже середина июля, а вопрос не нашел решения. Вопреки Декларации от 10 ноября Армения не выполняет данное обязательство. Российские миротворцы - российская сторона также подписала Декларацию от 10 ноября, - как говорится, не принуждают их к этому", - заявил он.

К сожалению, миротворческий контингент РФ ведет себя странно, и невыполнение 4-го пункта заявления о мире - далеко не все.

В феврале этого года в соцсети попали кадры, сделанные вблизи села Аранзамин Ходжалинского района. На видео было запечатлено, как армянские сепаратисты спокойно роют окопы с помощью экскаватора, а поблизости не менее спокойно и добродушно наблюдают за этим российские миротворцы. Создалось четкое впечатление, что военнослужащие РМК охраняют "мирный труд" армян. А на днях появились новые кадры из Ходжалинского района. Теперь фортификационные работы проводятся у села Шушакенд. И снова под охраной сил РМК.

Основные претензии в данном случае не к армянам, а к РМК. Азербайджанская сторона сделала, что было необходимо сделать, чтобы припугнуть сепаратистов и заставить их прекратить работы. О нарушении было проинформировано командование РМК, но прибывшие на место так называемые миротворцы вместо того, чтобы разогнать "строителей", взялись за их охрану. От кого? От азербайджанской стороны, разумеется.

Сказать, что подобное поведение миротворцев возмутительно, не сказать ничего. Все, наверняка, прекрасно помнят, что 9 ноября село Шушакенд было освобождено Азербайджанской армией. Также в первые месяцы после войны мы все наблюдали за странными конвульсиями "границы" зоны РМК на картах, выставляемых Минобороны России, где Шушакенд то оказывался вне этой зоны, то внутри нее. И вообще, претензий к миротворческой миссии России у азербайджанской общественности назрело немало. Вспомним армянского террориста, бросившего гранату в сторону азербайджанского поста вблизи Шуши и спрятанного затем российскими военными. Вспомним, что на территорию Азербайджана практически без досмотра пропускаются военные и оружие из Армении. Вспомним вереницы иранских фур, спокойно проезжавших в Карабах с неизвестным грузом, странные военные парады в Ходжалы, уроки военной подготовки для детей в Ханкенди. Стоит напомнить и о прежнем командующем РМК Волкове, который, как сообщалось, получил от сепаратистов виноградники в обмен на защиту армянских интересов. Фактов очень много, и все это не может не раздражать азербайджанское общество, которое чем дальше, тем более негативно воспринимает присутствие в Карабахском регионе российского контингента, называющегося миротворческим, но, по всем признакам занятого чем-то совсем иным.

Конечно же, Азербайджан разберется со всеми проблемами. Охрана со стороны РМК не поможет армянам продолжать создавать инженерные сооружения против Азербайджанской армии. Эти действия будут пресечены, и если в этот раз огонь был предупредительным, в следующий раз все может быть иначе. Не стоит также забывать, что срок пребывания миротворческого контингента на территории Азербайджана ограничен. У РМК осталось три года для того, чтобы постараться оставить о себе хорошую память. Два года уже потеряны. Выполняй миротворцы свою функцию добросовестно и честно, они куда больше помогли бы армянскому населению региона, чем поддерживая провокации и диверсии сепаратистов и Еревана.