Как справиться с общемировой турбулентностью?

Автор: Теймур Атаев

Через призму идей, озвученных на V Форуме ученых постсоветского пространства (Стамбул, 2-8 августа 2022 г.)

Мир сегодня находится на перепутье. Вопросов больше, нежели ответов. Хотя, быть может, уже и наоборот, т. к. "кризисный" формат стал одним из основополагающих в сегодняшней жизни на всех континентах: продовольственный, военный, экономический, финансовый, миграционный, демографический, да и, в целом, кризис мышления (список можно продолжать, к сожалению). Аналитики пытаются разобраться в хитросплетениях современности, однако, признаем, что сегодня и сейчас практически отсутствуют какие-то однозначные рецепты по локализации накопившихся проблем. Но, наверняка, должен же быть какой-то выход из всего этого "безвременья"?! Или, хотя-бы, наметки определенных ходов, могущих раскрыть, а что, все же, произошло, происходит и будет происходить с нами и вокруг в ближайшей перспективе.

Эти проблемы в очень интересном формате обсуждались на проходившем в Стамбуле V Форуме ученых постсоветского пространства "Прошлое и будущее исламской мысли в странах СНГ: перспективы реформ и интеграция знаний", организованной Международным институтом исламской мысли (США).

Наверняка, украшением конференции, если можно так выразиться, стали выступления известного мыслителя современности, футуролога, интеллектуала, директора Центра постпривычной политики и исследований перспектив будущего (CPPFS) Зияуддина Сардара (Ziauddin Sardar) и футуролога, доцента факультета коммуникаций и международных отношений Университета Рамона Льюля - Бланкерна в Барселоне (Испания), директора по исследованиям CPPFS Джорди Сэрра дель Пино (Jordi Serra del Pino).

В целом, прозвучавшие идеи озвучены в сборнике "Хрестоматия постпривычного времени" (The Postnormal Times Reader), под редакцией З. Сардара, который готовится к изданию при участии Международного института исламской мысли в 2023 году. Сама теория постпривычного времени была впервые обнародована автором в 2010 году в статье "Добро пожаловать в постпривычное время" (Welcome to Postnormal)1). С тех пор она выдержала немало критики и продолжает свое научное и практическое развитие. Попытаемся взглянуть на происходящее и перспективы мировой жизни через призму сказанного З. Сардаром.

Проблематика сегодняшней жизни

Прежде всего, отметим, что Сардар попытался осмыслить меняющийся на наших глазах мир, в котором, по его убеждению, доминирующим фактором стала неопределенность, а "невежество оказалось ценным товаром". З. Сардар проводит очень интересную аналогию между сегодняшним днем и привычным движением автомобиля, который внезапно остановился. Но при ближайшем рассмотрении, уточняет ученый, проблема авто высвечивается не в проколотой шине, что могло бы успокоить нас. В аварийном состоянии оказались почти все механизмы машины, как и сама дорога.

По Сардару, в последние годы аналогичная проблема возникла и в нашей жизни, в которой одновременные разрывы с пугающей умы регулярностью фиксируются по всем направлениям. Исчезает то, что до сих пор считалось нормой, привычным и общепринятым. Жизнь все чаще характеризуется комплексностью, противоречиями и хаосом - ключевыми элементами сегодняшнего дня, который Сардар определяет как "постпривычное время" (ППВ). Под этим термином он понимает "промежуточный период, когда старые ортодоксы умирают, новые еще не родились, и кажется, что очень немногое имеет смысл".

Комплексность З. Сардар обосновывает наличием глобализации, приведшей ко взаимозависимости на планете и расширению взаимосвязей между всеми нами. Потому все и вся претерпевает влияние отрицательных трендов современности, ибо сбой в любом месте создает эффект домино, нарушая работу других частей общемировой сети, вплоть до ее полного разрушения.

Что касается противоречий постпривычного времени, З. Сардар выделяет два их отсека, "требующих нашего особого внимания". Первый касается перемен, происходящих в таком ускоренном темпе, который ранее не наблюдался. Но "чем больше вещи меняются, тем больше кажется, что они остаются прежними". Второе противоречие затрагивает знания, которые "растут как на дрожжах и почти во всех сферах", но "кажется, что мы становимся более невежественными, чем когда-либо".

В свою очередь, комплексность является "предшественником и необходимым условием хаоса". Довольно "необычно наблюдать, как цивилизации, целые общества или даже все население земного шара ведет себя в соответствии с условиями теории хаоса".

Здесь же отметим, что по-Сардару, ППВ характеризуется еще и особенностями изменения самих происходящих перемен.

Отсюда - понимание, что предшествующая роскошь спокойно фиксировать и размышлять над определенными нежелательными результатами вокруг нас изжила себя, актуализировав мгновенное реагирование на проблемы путем использования необходимых средств в целях запуска новых моделей для жизнедеятельности.

Научно-практические изыскания через призму "зверинца"

Но как найти выход из сложившейся ситуации? Где взять важнейшие инструменты для поиска путей ликвидации заторов, постоянно возникающих на пути в будущее?

В теоретическом плане наука для "постпривычной" эпохи должна быть основана на предположениях о непредсказуемости, неполном контроле и множественности вполне вероятных перспектив современной жизни. Данное осознание позволит разработать методику управления неопределенностью, а моделью научного аргумента выбрать интерактивный диалог всех со всеми. Автор называет это "полилогом". Именно такого рода дискуссии поспособствуют творческому решению существующих проблем. На основе чего видится возможной осуществление необходимой реформы науки относительно ее социальных функций, методов работы и концептуальных объектов.

В аспекте чего З. Сардар предлагает поразмыслить и над другими определениями, в частности, разработанными им совместно с замдиректором CPPFS Джоном Свини (John A. Sweeney):

- "расширенное настоящее постпривычного времени", то есть "ближайшее будущее", формирующееся под влиянием устоявшихся на сегодня трендов и событий. На этом поле преобладают тренды, назревающие проблемы или "слабые сигналы", которые невозможно остановить. Данная ситуация уподобляется "черному слону в комнате, которого либо никто не видит, либо предпочитает игнорировать". Говоря более понятным языком, под "черным слоном" подразумевается угроза, которую видят отдельные эксперты, но к их рассуждениям относятся прохладно;

- "знакомое будущее" ассоциируется с "черными лебедями" американского эссеиста, писателя, статистика ливанского происхождения Нассима Талеба. Когда даже эксперты не в состоянии заметить проблески ожидаемого, возникающего как бы "из-за угла" (вдруг). Правда, становясь непредсказуемым, невероятным событием, для которого характерно огромное влияние на существующее положение, "черные лебеди" могут нести положительный эффект, способствуя открытию ранее невообразимых возможностей. Но они также могут оказывать отрицательное влияние и служить сигналом для появляющегося ППВ;

- "немысленное будущее", возникающее вследствие того, что нынешние методы исследований ближайших перспектив не успевают за факторами и движущими силами, нарушающими плавное течение настоящего. Будучи горизонтом, за которым что-то всегда остается непомысленным, немысленное будущее оказывается не просто неожидаемым или непредполагаемым, а, скорее, находящимся вне рамок привычного мышления. Потенциал будущего такого рода представляется посредством "черных медуз", т. е. факторами, оказывающими "сильное воздействие". "Черные медузы" указывают на становление привычных ситуаций и событий постпривычными.

Весь этот "зверинец постпривычных возможностей", объединяющих черных слонов, черных лебедей и черных медуз, оказывается подобным "ансамблю, чьи действия бросают вызов глубоко укоренившимся убеждениям, проявляют закрепившиеся противоречия и пробуждают новые идеи".

Как справиться с вызовами? Форсайт и сценарии будущего

В какой-то степени такого рода нюансами можно управлять с помощью адекватных знаний и инструментов форсайта. Под последним определением подразумевается систематический, коллективный процесс сбора информации, с ориентацией на будущее, и формирования среднесрочного и долгосрочного видения, направленного на принятие текущих решений и мобилизацию совместных действий. Добиться желаемого результата возможно через создание новых физических и ментальных пространств, в которых разнообразие, плюрализм и даже соперничающие перспективы существуют на их собственных условиях, но с фиксацией их глубокой заинтересованы в привлечении других к творчеству, обмену и приобретению знаний (то есть конкретное партнерство).

По убеждению З. Сардара, движения вперед не произойдет вне признания разнообразия и множественности мира. Настолько сегодня все на нашей планете переплетено, что возможно лишь коллективное выживание, вне зависимости от религиозной и национальной принадлежности личности, ее географического места проживания. Поэтому на поверхность выступает индивидуально-социальная ответственность за судьбу всего человечества.

В работе Центра постпривычной политики и исследований перспектив будущего З. Сардар особое внимание уделяет семинарам. Так, задаваясь вопросом, позволяют ли существующие методы моделирования сценариев адекватно учитывать нюансы, необходимые для противостояния влиянию постпривычного времени, он предлагает проводить семинары-практикумы для обсуждения этих вопросов. На них участники обучаются методике написания сценариев по определенной проблематике. Аналогичная работа и была проведена в Стамбуле.

З. Сардар раскрывает, что форсайт позволяет нам представить себе еще не происшедшее. и защититься от суровых реалий, т. к. обсуждающие проблему (или возможную назревающую проблему) изучают и определяют направления, которые могут возникнуть в будущем. Как он подчеркивает, "сценарная методология является форсайт-методологией, позволяющей исследовать сложность, а также противоречивые системы убеждений". При этом сценарии выдвигают средства коллективного изучения неопределенностей, вырабатывая таким образом общее понимание лежащих в их основе динамики и проблем, которые могут повлиять на формирование будущего.

Другое дело, что, повторимся, взаимосвязанность и взаимозависимость различных сообществ на сегодня столь высока, что высвечивается значительная потребность в повышенной сопротивляемости проблематике будущего (в озвученном контексте) всем "коллективом", опять-таки, вне зависимости от национально-религиозной принадлежности. Только сообща можно находить выход из опасной (либо пред-опасной) ситуации, так как в одиночестве никто и ни одна община не застрахованы от столкновения с проблематичной ситуацией, будь то в сфере экономики или культуры.

И надо признать, что работа над сценариями, которой занимались участники семинара, разделившись на группы по 4-5 человек, действительно оказалась не просто интересной, но и продуктивной. Причем, как показал опыт совместных групповых обсуждений людей из различных регионов мира, существующих или прогнозируемых проблем у всех нас достаточно. Только данный путь позволит не стать молчаливыми статистами пути к исчезновению цивилизации.

В конце-концов, разве кому-то из участников стамбульского форума, среди которых находились как мусульмане, так и христиане, было важно, что важнейшие умозаключения озвучивали лекторы исламской или христианской деноминации?

Постпривычное время и перспективы мусульманского мира

Ну и еще один нюанс, на который обращает внимание З. Сардар. Он подчеркивает, что сегодняшний исламский дискурс по большей части можно обозначить как зону, свободную от размышлений о будущем, хотя будущее должно волновать каждого мусульманина. Единственным выход из этого тупика ученый видит в необходимости начать смело мыслить категориями долгосрочных перспектив будущего. Мы просто нуждаемся в интеллектуальной смелости и воображении для осознания того, что невозможно было ранее вообразить. Вслед за эти необходимо начать разрабатывать идеи, "которые до сих пор считались еретическими или существовали лишь на периферии сознания". Эта линия позволит предвидеть, в том числе, альтернативные пути определения в ближайшие десятилетия и века того, что значит быть мусульманином.

Другими словами, назрела необходимость развивать яркое сознание, настроенное на будущее, тем более что "мусульманская история изобилует концепциями, обладающими освободительным потенциалом", открывающих "множество альтернатив для будущего". В свете чего, возможно, самой важной идеей, предполагающей постоянное взаимодействие с настоящим, а также с будущим, является иджтихад (2). Размышление, подчеркивает З. Сардар, это не то, что происходит только единожды. Это постоянный процесс, который и приводит к инновациям. Поэтому нужно смело и творчески размышлять о возможных, вероятных и желательных вариантах будущего. Элементарно, говорит мыслитель, мы видим осознание будущего у пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, который запретил рубку деревьев и охоту на диких животных в лесах вокруг городов, потому что они обеспечивают пропитание людям и животным и защищают города зеленым поясом. В свою очередь, хиджра была тщательно спланирована, а путь миграции систематически уточнялся в течение нескольких месяцев.

То есть ислам изначально ориентирован на будущее, чтобы верующие активно формировали собственные перспективы будущего. Поэтому миру ислама нужна новая стартовая площадка для продвижения вперед. А для этого важно вернуть человеческую личность в исламский дискурс. Однако, механизм постепенного изменения религиозной мысли и морали отсутствует, как и способ построения новой этики для нашего времени (3). По иронии судьбы, отмечает З. Сардар, те, кто больше всего "печется" об исламе и одержим им, кто бьет себя в грудь и громче всех кричит о "защите ислама", настаивая на политизации своей идентичности, представляют наибольшую угрозу для ислама и его будущего. Потому существует острая нужда в наполнении исламского дискурса сознанием, ориентированным на будущее, при параллельной разработке языка, который "мотивирует нас смотреть вперед, а не назад".

Заключение

Наверное, сложно не согласиться, что З. Сардаром во время проведения им семинара-практикума в Стамбуле были озвучены важнейшие мысли. Предоставляя теоретический фон происходящему, он в то же время выдвигает и практические идеи. При этом актуализируется необходимость двигаться в направлении формирования будущего во имя всего человечества совместными усилиями всех и каждого. Только единство в общемировом масштабе позволит преодолеть непроходимые на первый взгляд тернии, что поспособствует сохранению Мироздания, сотворенного Всевышним для нас и во имя нас.

1.Ziauddin Sardar. Welcome to postnormal times

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S001632870900202X

2.Об актуальности иджтихада на современном этапе см. подр.: Теймур Атаев. Как же приоткрыть врата иджтихада?

http://islamsng.com/authors/Ataev/13730

3.Об актуальности обновления исламской мысли см. подр.: Теймур Атаев. Обновление исламской мысли: неизбежность или нововведение?

https://e-minbar.com/zapiski-veruyushchego/obnovlenie-islamskoj-mysli-neizbezhnost-novovvedenie

Автор благодарит за консультации в вышеозвученных вопросах доктора философии, сотрудника CPPFS, сертифицированного футуролога, тренера Академии государственного управления при Президенте Казахстана Елену Музыкину, принимавшую участие в работе Форума