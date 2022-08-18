Что посеешь, то и пожнешь: крах политики Армении и мирового армянства

Автор: Акпер Гасанов

Произошло очень важное событие. Израиль и Турция возвращают послов и генеральных консулов. "Возобновление отношений с Турцией является важной ценностью региональной стабильности и экономики для граждан Израиля. Мы будем продолжать действовать и укреплять международный статус Израиля в мире", - заявил в своем Twitter-аккаунте Яир Лапид.

Он также отметил, что восстановление отношений двух стран будет способствовать углублению отношений между государствами, расширению экономических, торговых и туристических связей.

"Мы решили назначить посла в Тель-Авиве", - сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. И это говорит о том, что преодолены противоречия между двумя странами.

Двумя, замечу, очень дружественными Азербайджану, странами. Вспомним, кстати, о том, что поддержка Турции и Израиля ощущалась в ходе 44-дневной войны. Наличие у азербайджанской армии лучших образцов оружия производства Турции и Израиля во многом предопределило исход этой войны. А сейчас, когда идет восстановление освобожденных территорий, мы также видим активное участие двух дружественных стран.

Сейчас или в будущем, но обязательно будет известна роль Азербайджана в налаживании турецко-израильских отношений. В любом случае, уже сейчас очевидно, что в нашей стране очень рады такому развитию событий. Ведь, внешняя политика Азербайджана всегда строилась именно на расширении числа наших друзей. А еще- укреплению отношений между ними.

В этом смысле показательно, что такое развитие событий разрушает планы официального Еревана и мирового армянства. Они открыто радовались временному охлаждению в турецко-израильских отношениях и приложили массу усилий для того, чтобы восстановления этих отношений не было никогда. В этом - вся суть их стратегии и тактики. Она не подразумевает конструктива, она нацелена только на деструктив. Но эта стратегия и тактика, если вообще о них можно говорить такими категориями, априори была обречена на провал. В том числе и потому, что самой Армении нечего предложить миру. Это классический "чемодан без ручки" с какими-то невероятно завышенными амбициями и претензиями. И именно в них, в трагикомичных претензиях, причина нынешнего статуса Армении.

Она является ярко выраженным региональным лузером, проморгавшим реализацию всех важнейших экономических проектов, что успешно реализованы на Южном Кавказе. Реализованы, кстати, вопреки козням Армении и мирового армянства, которые продемонстрировали незавидный "талант" не видеть дальше собственного носа, каким бы объемным он не был.

Да, Арменеия и мировое армянство прикладывало и прикладывает огромные усилия для внесения раскола в турецко-израильские, азербайджано-израильские, азербайджано-российские, азербайджано-украинские, азербайджано-грузинские и азербайджано-иранские отношения. Все без толку! Официальный Баку прекрасно развивает отношения со всеми указанными странами.

Азербайджан уникален тем, что находится в прекрасных отношениях с конфликтующими Ираном и Израилем, Россией и Украиной. Наша страна усиливает свои позиции на Западе, играя роль важнейшего игрока на нефтегазовом рынке. Азербайджан пользуется непререкаемым авторитетом в тюркском и исламском мире. Все это и есть - грамотная внешняя политика.

Она уже приносит ощутимые плоды и еще принесет их в виде укрепления нашего государства, окруженного дружественными странами. Азербайджан обречен быть политическим и экономическим лидером Южного Кавказа. А какова судьба Армении? Она незавидна. Армении, сделавшей ставку на политику бесконечных козней, отведена вековечная роль стороннего наблюдателя за процветанием соседних государств.