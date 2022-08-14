Президент Ильхам Алиев и крах последних армянских иллюзий

Автор: Пярвин Мирзазаде

В пятницу, 12 августа 2022 года, в ходе посещения Исмаиллинского района, Президент Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому телевидению, в котором ответил на ряд актуальных вопросов вызывающих интерес у азербайджанского общества и международной общественности, а также коснулся событий последних дней на линии соприкосновения сторон вдоль армяно- азербайджанской границы и на территории, где временно размещены российские миротворцы.

Как всегда, глава азербайджанского государства откровенно рассказал азербайджанскому народу правду о том, что стало причиной проведённой вооруженными силами Азербайджана операции "Возмездие", результатом которой стало освобождение ряда стратегических позиций вдоль Лачинского коридора, а также того, каковы перспективы мирного урегулирования отношений с Арменией.

Известно, что согласно подписанному трёхстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, армянская сторона обязалась вывести свои войска с территории Лачинского района Азербайджана, который никогда не входил в состав бывшей НКАО и подавляющее большинство населения, до 98% которого до оккупации в мае 1992 года составляли азербайджанцы.

После оккупации, начиная с 1994 года, оккупационные армянские власти, в нарушении принципов международного права, осуществили переселение армян-выходцев из Сирии и Ливана, которым были переданы уцелевшие дома изгнанных оттуда азербайджанцев, а также на средства диаспоры были дополнительно для них построено новое жилье и объекты религиозного культа, которые сейчас армянская сторона пытается выдать за "объекты культурного наследия".

Естественно, что после окончания Второй Карабахской Войны и капитуляции, армянская сторона была обязана освободить город Лачин и населённые пункты Забух и Сус, где были размещены незаконные переселенцы. Однако армянская сторона воспользовалась тем, что эти населённые пункты находятся в зоне, где временно размещены миротворцы, постаралась использовать этот факт и в нарушение трёхстороннего Заявления не переселила оттуда переселенцев, прикрываясь "громкими" лозунгами о правах человека и об "исконных" армянских территориях.

До сих пор ряд армянских политиканов и средств массовой информации продолжают называть эти населённые пункты выдуманными армянскими названиями и объявляют их "временно оккупированными". Как известно, согласно Заявлению от 10 ноября 2022 года в течении 3 лет должен быть построен альтернативный маршрут дороги через Лачинский район, который обходил город и создавал условия для возвращения туда азербайджанских беженцев.

Однако армянская сторона, под различными предлогами, не только ничего не делала для строительства части этой дороги, которая должна была проходить по ее территории, но наоборот делала вид, что ничего менять не собирается, в надежде затянуть этот вопрос и оставить все как было.

В отличии от ереванских властей, которые постоянно делают все, чтобы увильнуть от выполнения взятых ими обязательств и заморозить ситуацию в надежде на возможный реванш в будущем, азербайджанская сторона четко и в срок выполняет взятые на себя обязательства по подписанным трёхсторонним Заявлениям и двусторонним договорённостям при посредничестве ЕС и России.

Несмотря на то, что армянские власти фактически саботируют взятые на себя обязательства по открытию новых транспортных коридоров, Азербайджан с опережением графика строит дороги необходимые для них, а также за короткий срок (почти за 2 года) вместо 3 лет построил объездную дорогу через Лачинский район для того, чтобы изменив маршрут создать условия для скорейшего возвращения домой азербайджанских беженцев.

Армянская сторона попыталась не допустить этого и под надуманными предлогами палец об палец не ударяла для того, чтобы построить свой участок новой дороги, а потом заявила о том, что мол Азербайджан должен был согласовать новый маршрут с Арменией и ещё есть довольно много времени для выполнения этого пункта Заявления, хотя эта альтернативная дорога проходит по азербайджанской территории и армянская сторона была хорошо осведомлена и о строительстве, и о новом маршруте через российского посредника.

Понимая, что ничего сделать уже не сможет, армянская сторона перешла от заявлений к открытым вооруженным провокациям, пытаясь спрятаться за спиной российских миротворцев. Для того, чтобы положить конец этим вражеским вылазкам и создать условия для изменения маршрута так называемого Лачинского коридора и вывода остатков вооружённых сил Армении, как рассказал Президент Ильхам Алиев, была проведена воинская операция "Возмездие", которая расставила все на свои места и побудила армянскую сторону немедленно приступить к исполнению этих пунктов трёхстороннего Заявления от 10 ноября 2020 года.

К сожалению, власти Армении, которые очевидно потеряли чувство реальности, в последнее время стали воспринимать некоторые шаги доброй воли со стороны Азербайджана как то, что могут до бесконечности увиливать от выполнения своих обязательств и заморозить ситуацию до "лучших времён".

Однако это не так. Азербайджан, идя на встречу просьбам международных посредников, проявляет определенное терпение и дает отсрочку армянской стороне по вопросам, связанным со сроком исполнения некоторых обязательств, чтобы избежать ненужных жертв и внутриполитических коллизий в Армении, которые так беспокоят нынешнее руководство в Ереване. Но терпение азербайджанской стороны не безгранично, так как руководство Армении зачастую воспринимает это как "слабость" и "готовность" пойти на односторонние уступки.

После начала операции "Возмездие", армянская сторона поспешила начать вывод своих военнослужащих с территории, где временно размещены миротворцы. Значит получается, что власти Армении понимают лишь язык силы, так как до этого делали противоречивые заявления о том, что там нет армянских вооружённых сил или это "добровольцы", входящие в состав незаконных вооруженных формирований сепаратистов.

Армянским пропагандистам давно уже нужно было понять, что 21 век-это век информационных технологий и то, что раньше было "тайным", сегодня становится довольно быстро явным.

В своём интервью Президент Ильхам Алиев окончательно расставил точки над и, положил конец всем армянским иллюзиям относительно будущего армянского населения Карабахского региона Азербайджана. Как известно, ереванские власти и руководство сепаратистов постоянно вводят в заблуждение собственный народ и кормят их байками относительно того, что мол на предстоящих мирных переговорах армянская дипломатия собирается обсуждать вопрос сгнившего на свалке истории статуса, тем самым не давая возможность начать диалог и примирение между двумя народами.

Президент Ильхам Алиев заявил, что армянское население Карабахского региона Азербайджана не получит ни особого статуса, ни какой автономии, а будет пользоваться всеми правами, которыми обладают все граждане страны вне зависимости от национальной или религиозной принадлежности. Что касается гарантий безопасности армянского населения, то этими гарантиями является Конституция страны, в которой закреплены права и обязанности граждан Азербайджана, гарантом которой является Президент Ильхам Алиев, который всегда верен данным им обещаниям.

Чем быстрее армянская сторона откажется от своих иллюзий относительно будущего армянского населения Карабахского региона и начнёт процесс интеграции в азербайджанское общество, тем быстрее удастся добиться мира и стабильности в регионе. Президент Ильхам Алиев отметил, что уже есть первые положительные моменты, которые свидетельствуют о том, что армянское население устало от войны и вражды. В ходе строительства альтернативной дороги, представители местного армянского населения Карабаха стали на путь сотрудничества с азербайджанской стороной и помогали в осуществлении некоторых работ. Мало того, через некоторое время азербайджанская сторона вообще отказалась от охраны миротворцев, так как были налажены довольно тесные отношения с проживающим в зоне строительства армянским населением.

Все это доказывает, что "лозунги", выдвигаемые руководством Армении об "отделении во имя спасения", являются пустым звуком и уже не находят отклика и поддержки у простого народа.

Касаясь того, что армянская сторона публично объявляет о том, что на предстоящих мирных переговорах собирается поднимать вопрос о неком статусе для Карабаха, Президент Ильхам Алиев заметил, что карабахский вопрос-это внутреннее дело страны и не собирается обсуждать эту тему ни с кем, не обращая внимание на то, что покровители Армении пытаются оказать давление на Азербайджан.

Президент Ильхам Алиев также заявил, что Азербайджан выступает за скорейшее достижение мирного соглашения, которое возможно при отказе Армении от территориальных претензий. В противном случае азербайджанская сторона может предьявить аналогичные претензии. Чем быстрее это поймут в Ереване, тем будет лучше для армянского народа. Ведь сколько бы армянские власти не сопротивлялись, все равно им приходится соглашаться с азербайджанскими предложениями и выполнять условия достигнутых договоренностей.

Азербайджан-сторонник достижения мира, как указал Президент Ильхам Алиев и не желает новой войны и жертв. Но поведение армянской стороны свидетельствует об обратном и каждый раз приходится принуждать Ереван выполнять данные им обещания. Президент Ильхам Алиев выразил надежду на то, что власти Армении в ближайшее время наконец представят свои предложения относительно маршрута Зангезурского коридора, который крайне необходим армянской стороне для выхода из глубокого экономического кризиса.

Подводя итог интервью Президента Ильхама Алиева можно смело сказать, что его многовекторная независимая внешняя и внутренняя политика, направленная на защиту национальных интересов и экономического развития Азербайджана поддерживается всем азербайджанским народом, который видит в нем своего лидера мирового уровня ведущего страну к новым победам.

Недаром это развёрнутое правдивое выступление вызвало злобную реакцию у лидеров сепаратистов, которые от безысходности могут только скрежетать зубами понимая, что их конец наступил и вскоре проснувшееся от долгого летаргического сна армянское население Карабахского региона Азербайджана выгонит их восвояси, чтобы спокойно жить и трудиться.

Глубокий всесторонний анализ последних событий и перспектив развития страны, данный Президентом Ильхамом Алиевым в ходе интервью, ещё одно свидетельство правильности выбора азербайджанского народа, который под его мудрым руководством решил главную национальную проблему-восстановил территориальную целостность, а также положил конец кровавому многолетнему конфликту, создал условия для возвращения домой почти 1 миллиона беженцев, вывел Азербайджан в ряд ведущих мировых держав, с мнением которого считаются и большие государства, и уважаемые международные организации. Президент Ильхам Алиев в своём интервью ещё раз подтвердил аксиому сказанную им: Карабах-это Азербайджан, раз и навсегда!