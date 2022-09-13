Состоялся телефонный разговор между спикерами парламентов Турции и Азербайджана

13 сентября председатель Великого Национального собрания Турции Мустафа Шентоп позвонил председателю Милли Меджлиса Азербайджана Сахибе Гафаровой.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу парламента Азербайджана, во время телефонного разговора председатель парламента Турции выразил поддержку государству и народу братского Азербайджана в связи с совершенными армянскими вооружёнными силами провокациями на границе с Азербайджаном, а также от своего имени и от имени депутатов парламента Турции выразил соболезнования в связи с гибелью азербайджанских военнослужащих при отражении армянской провокации.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова подробно проинформировала коллегу о провокации, совершенной Арменией. Она отметила, что азербайджанский народ всегда ощущает братскую поддержку Турции.