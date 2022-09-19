Армения нацелена на срыв мирного процесса и работ по делимитации границ

Провокация, совершенная армянами в ночь на 13 сентября, однозначно направлена на срыв мирного процесса, работ по делимитации и демаркации границы.

Попытки преподнести Азербайджан в качестве нарушителя спокойствия - абсурд. Азербайджан не для того восстанавливает разрушенную армянами инфраструктуру освобожденных от агрессора территорий, инвестирует в них, чтобы вновь подставить их под армянский артиллерийский огонь.

Тридцать лет, оккупируя азербайджанские земли, армянская сторона в лице государства, политиков, в целом народа, не вспоминала о границе между Республикой Армения и Азербайджаном. Сегодня Пашинян говорит: "Утверждение, что между Азербайджаном и Арменией нет границы, не соответствует действительности. Эта граница сегодня нарушена со стороны Азербайджана, который осуществил двухэтапную агрессию: первый этап был 12 мая прошлого года, второй этап - сейчас".

Встречный вопрос Пашиняну: если граница была, то почему вы ее нарушали почти тридцать лет? Почему вам можно, а Азербайджану нельзя? Если границы не было, то в чем проблема?

Упаси боже, не подумайте, что я призываю к нарушению границ между государствами и слому норм международного права. Это противоречит моей сущности юриста и дипломата, моим убеждениям. Границы неприкосновенны! Но они должны существовать. Они должны быть делимитированы и демаркированы. Я уже однажды здесь разъяснял для непосвященных, что это означает. Делимитация границы должна происходить по картам. Никола Пашинян, говоря о демаркации и делимитации, заявил: "...мы должны опираться на правовые решения. Любая карта без правовой основы - это картина". Это говорит премьер страны, которая заполонила весь мир фейковыми картами.

Но, тем не менее, безусловно, карты должны быть правомерны и подкреплены соответствующими международными договорами. Согласен.

Тогда обратимся к истории. Советская историография всегда положительно оценивала Московский и Карский договоры, поскольку они являлись важным шагом в закреплении российского влияния на Южном Кавказе, утверждения созданного за 2-3 года до них первого армянского государства на Южном Кавказе, а также легитимацию начавшегося за сто лет до этого переселения армян на азербайджанские земли. Однако при этом Союз ССР не всегда соблюдал эти договора в части, касающейся азербайджанских интересов.

Покажем это на примере Нахчыванской АР.

Как известно, на территории, провозглашенной Карсским договором Нахчыванской автономией, была создана Нахчыванская ССР. После создания СССР, 16 июня 1923 года в результате изменений в политическом и административном устройстве Нахчывана вместо ССР была создана Нахчыванская область. Только лишь 9 февраля 1924 года справедливость, а также политическое и административное устройство Нахчывани были восстановлены, и создана Нахчыванская Автономная Советская Социалистическая Республика.

В последующий период мы наблюдаем поступательное расширение Республики Армения за счет Нахчыванских территорий в советский период. После подписания Карсского договора, несмотря на создание Нахчыванской Автономной Советской Социалистической Республики в составе Азербайджанской ССР, Армянская ССР под различными предлогами уклонялась от выполнения многих его статей и вела работу по присоединению Нахчывана к своей территории.

Руководство Советского Азербайджана оказалось неспособным противостоять этим поползновениям армян. Вследствие этого уже в 1929-1931 гг. часть территории Нахчыванской АССР вопреки договору и воле азербайджанского народа, незаконно была передана Армянской ССР. В числе этих территорий, составлявших в целом 657 кв. км, находились села Гурд Гулаг, Хачик, Хорадиз Шарурского округа, села Агбине, Агхач, Алмалы, Даг Алмалы, Итгыран, Султанбей Нахчыванского округа, населенные пункты Мегри и Бугакар, часть села Килит Гарчиванского сельсовета Ордубадского округа. Помимо этого, в эти же годы часть территорий вокруг сел Садарак и Кярки Шарурского округа, а также населенные пункты Алдере, Лехваз, Астазур, Нюведи и др. были присоединены к территории Армянской ССР. В 1980-е годы процесс передачи земель Армянской ССР был продолжен. Ей была передана часть земель сел Котам и Килит Ордубадского района. В 1991 году вооруженными силами Республики Армения было захвачено село Кярки.

Таким образом, после подписания Карсского договора в течение 70 лет Советской власти под давлением и при попустительстве Москвы были переданы и захвачены Армянской ССР 15 процентов территории Нахчыванской АССР, определенной этим договором.

На основе какого международного договора эти азербайджанские земли были переданы Республике Армения? Не настало ли время вернуть эти территории Азербайджану? Я пока не говорю о других территориях на западной границе Азербайджана, захваченных в советское время Армянской ССР.

На протяжении почти двух лет Азербайджан добивается от агрессора в лице Республики Армения делимитации и демаркации границ, подписания мирного договора с целью установления долговременного и стабильного мира на Южном Кавказе. И это то, от чего агрессор - Республика Армения усиленно уклоняется два года после подписания Трехстороннего заявления от 9/10 ноября 2020 года. Так же, как уклоняется от выполнения и других своих обязательств.

Республике Армения пора определиться. Южный Кавказ будет зоной мира. Вопрос в том, какая цена за это будет уплачена.