Милли Меджлис обсуждает соглашение о воздушном сообщении с Израилем

В Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана обсуждается соглашение с Израилем о воздушном сообщении.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос был включен в повестку дня сегодняшнего заседания парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Депутаты обсудят законопроект об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Государства Израиль о воздушном сообщении".

Ожидается, что по итогам заседания документ будет рекомендован к обсуждению на пленарном заседании парламента.