https://news.day.az/politics/1496533.html Милли Меджлис обсуждает соглашение о воздушном сообщении с Израилем
Милли Меджлис обсуждает соглашение о воздушном сообщении с Израилем
В Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана обсуждается соглашение с Израилем о воздушном сообщении.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос был включен в повестку дня сегодняшнего заседания парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
Депутаты обсудят законопроект об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Государства Израиль о воздушном сообщении".
Ожидается, что по итогам заседания документ будет рекомендован к обсуждению на пленарном заседании парламента.
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