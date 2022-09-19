После визита Пелоси в Ереван американским дипломатам вновь придется тушить пожар

Нэнси Пелоси говорила от себя и, возможно, от лица Конгресса, но внешнюю политику в Вашингтоне определяют Госдепартамент и президент, а они все это время призывали к деэскалации и Ереван, и Баку, стараясь придерживаться нейтралитета.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье российского издания "Коммерсант", посвященной визиту спикер Палаты представителей США в Армению.

Издание напоминает, что Нэнси Пелоси сама обозначила, что прилетела в Ереван не как посредник, а как друг и выражает мнение "всего Конгресса США". "Но внешнюю политику в Вашингтоне определяют Госдепартамент и президент, а они все это время призывали к деэскалации и Ереван, и Баку, стараясь придерживаться нейтралитета", - отмечается в статье.

Авторы статьи заметили и то, что к лацкану своего пиджака спикер Палаты представителей США прицепила брошь в виде незабудки - символа памяти о "жертвах геноцида армян". "Это, конечно, в Ереване оценили, однако наверняка и запомнили в Турции", - отмечает издание.

В статье "Коммерсанта" также упоминается, что на адресованный Нэнси Пелоси вопрос армянских журналистов, может ли Вашингтон предложить Еревану альтернативную систему безопасности в случае выхода страны из ОДКБ ответила не сама, а передала микрофон председателю комитета по энергетике и коммерческим вопросам Фрэнку Паллоне, который напомнил, что Армения является частью Организации безопасности с Россией и они пытаются понять, что "США могут сделать, не обращаясь к этой силовой структуре", тем самым уклонился от каких-либо обещаний или призывов.

Издание также ознакомило читателей с реакцией МИД Азербайджана на визит Пелоси. Внешнеполитическое ведомство Азербайджана выразило глубокое сожаление в связи с заявлением спикера Палаты представителей США, которое искажает ситуацию в регионе, назвало неприемлемыми безосновательные и несправедливые обвинениями в адрес Азербайджана.

"Вполне вероятно, что, как и в случае с недавней тайваньской эпопеей, после того как госпожа Пелоси покинет Армению, американским дипломатам вновь придется тушить пожар и объяснять: спикер Палаты представителей имеет право на свое мнение, поскольку так работают демократии. Однако США, будучи одним из официальных посредников в армяно-азербайджанском конфликте, от таких выступлений Нэнси Пелоси в миротворческом плане вряд ли выигрывают", - говорится в материале.