В Шуше пройдет 40-е заседание Постоянного совета министров культуры ТЮРКСОЙ

Министр культуры Азербайджана Анар Керимов находится с официальным визитом в Турции для участия в 39-м заседании Постоянного совета министров культуры Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).

Как сообщили в субботу Day.Az в пресс-службе минкультуры, 5 ноября в городе Бурса, являющемся "Культурной столицей тюркского мира" 2022 года, состоялось 39-е заседание Постоянного совета министров культуры ТЮРКСОЙ. В заседании приняли участие министры культуры стран ТЮРКСОЙ и руководители соответствующих государственных учреждений по вопросам культуры, а также руководители международных организаций тюркского мира.

На мероприятии были представлены отчет о проектах, реализованных в Бурсе как культурной столице, новые программы и проекты, планируемые к реализации в следующем году, было обсуждено проведение памятных мероприятий выдающихся деятелей тюркского мира на 2023-2024 годы. В то же время на мероприятии обсуждались программа деятельности ТЮРКСОЙ на 2023 год и другие вопросы.

Выступая на официальном открытии, министр Анар Керимов высоко оценил мероприятия, проведенные в этом году в Бурсе. Министр выразил благодарность за мероприятия, проведенные в странах-членах организации в рамках объявленного ТЮРКСОЙ "Года Фикрета Амирова". Анар Керимов выразил уверенность, что сотрудничество между Азербайджаном и ТЮРКСОЙ в направлении сохранения культурных ценностей наших народов и передачи их будущим поколениям будет продолжено, а также совместная деятельность будет осуществляться по всем направлениям для единства и сплоченности тюркского мира.

Затем была принята итоговая декларация 39-го заседания Постоянного совета, утверждены отчеты о деятельности ТЮРКСОЙ за 2022 год и Программа деятельности на 2023 год. Было принято решение рассмотреть проекты и мероприятия, которые ТЮРКСОЙ реализует в 2023 году, согласовать и поддержать активное участие стран-членов в мероприятиях в азербайджанском городе Шуша, который станет "Культурной столицей тюркского мира" в 2023 году.

Единогласным решением министров культуры на совещании туркменский город Анев был избран "Культурной столицей тюркского мира" на 2024 год.

Координация 40-го очередного заседания Постоянного совета министров культуры ТЮРКСОЙ была возложена на министра культуры Азербайджана Анара Керимова. Было принято решение провести 40-ю встречу в Шуше, которая станет "Культурной столицей тюркского мира" на 2023 год.

После заседания состоялось открытие фотовыставки "Шуша - культурная столица тюркского мира: 2023". Открыл выставку министр культуры Анар Керимов. Участники заседания Постоянного совета и другие гости ознакомились с выставкой. Также был показан видеоролик, посвященный Шуше.

Министр Анар Керимов вручил губернатору Бурсы Якупу Джанполату памятный знак "Шуша-270".