Автор: Лейла Таривердиева

Сотрудничество по линии тюркских государств получило новое содержание. 14 декабря в Туркменбаши состоялся саммит глав Азербайджана, Турции и Туркменистана и был подписан ряд документов, положивших начало трехстороннему формату. Азербайджан, Турция и Туркменистан тесно связаны друг с другом этническими, религиозными и культурными корнями и общими нравственными ценностями, сказал, выступая на трехстороннем саммите, Президент Ильхам Алиев. Политические отношения Азербайджана как с Турцией, так и с Туркменистаном находятся на высоком уровне и подкрепляются Шушинской декларацией от 2021 года и подписанной в 2017 году с Туркменистаном Декларацией о стратегическом партнерстве. Наши страны оказывают друг другу поддержку на мировых площадках. И теперь настало время использовать благоприятные условия, созданные базирующимися на исторических узах отношениями, для развития экономического, торгового, транспортно-логистического взаимодействия.

Намеченные перспективы были проецированы в ряд документов, подписанных после встречи главами Азербайджана Ильхамом Алиевым, Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Туркменистана Сардаром Бердымухамедовым. Это: Совместное заявление первого Саммита глав государств Азербайджанской Республики, Турецкой Республики и Республики Туркменистан; Межправительственное соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве; Межправительственная Рамочная программа по сотрудничеству в области науки, образования и культуры на 2023-2025 годы; Межправительственный меморандум о взаимопонимании по созданию Совместной консультативной комиссии по таможенному сотрудничеству; Межведомственный Меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества в области энергетики; Межведомственный Меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества в области транспорта.

Хотя все подписанные документы важны и актуальны, стоит особо обратить внимание на последние два. Несомненно, тема транспортного и энергетического сотрудничества была одной из основных, как наиболее перспективная с точки зрения возможностей трех стран и их места в новом геополитическом раскладе на Евразийском континенте. В условиях, когда Европа испытывает острую потребность в энергоносителях, трехсторонний формат Азербайджан-Турция-Туркменистан может выработать и предложить европейцам эффективные схемы поставок не только газа, но и нефти и нефтепродуктов, что повышает роль формата в региональной и международной политике. Тут, конечно, возникает проблема с соответствующей транспортной инфраструктурой для доставки углеводородов. Но нет нерешаемых вопросов. И в Туркменбаши, похоже, уже начался поиск решений.

На встречах официальных лиц Азербайджана и Туркменистана в последнее время неоднократно подчеркивалось, что наши страны выступают за диверсифицированную схему поставок энергоносителей на международные рынки, в частности, в европейском направлении. В настоящее время между странами успешно осуществляются операции в области переработки и транспортировки сырой нефти. Сотрудничество налажено между SOCAR и государственными концернами Туркменистана "Туркменгаз" и "Туркменнебит". По состоянию на октябрь этого года, по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) на мировые рынки экспортировано в общей сложности 32 миллиона тонн туркменской нефти. А подписанный в январе 2021 года Меморандум о взаимопонимании по совместной разведке, разработке и эксплуатации углеводородных ресурсов месторождения "Достлуг" на Каспии открыл новые возможности для двух стран в плане взаимовыгодного сотрудничества в газовом секторе.

Что касается роли Турции в трехстороннем формате, то Президент Реджеп Тайип Эрдоган на днях на встрече с молодежью однозначно заявил, что страна планирует создание газового хаба, через который природный газ будет поставляться в Европу. Позднее слова главы Турецкого государства подкрепил своим заявлением министр энергетики Турции Фатих Донмез. По его словам, благодаря созданию хаба Турция станет не только центром распределения, но и центром продажи газа. И была бы счастлива, если Азербайджан примет в этом проекте участие в качестве страны-источника.

Думается, в Туркменбаши определилась еще одна страна-источник в лице Туркменистана. Как заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, принято решение о создании рабочей группы по вопросу транспортировки туркменского газа в Европу.

Повестка трехстороннего формата обширна. С темой энергетического сотрудничества плотно интегрирована и транспортно-логистическая тематика.

Как сказал, выступая на саммите, Президент Ильхам Алиев, Азербайджан, Турция и Туркменистан добились больших успехов в сфере транспорта и логистики. Нашими странами реализовано множество проектов, которые, в свою очередь, открывают новые возможности для сотрудничества в сфере транспортного сообщения. Инвестиции, вложенные в эту сферу во всех трех странах, способствовали созданию передовой, современной инфраструктуры, подчеркнул глава государства. Президент Азербайджана особо подчеркнул важную транзитную роль нашей страны. Об этом говорят и цифры: за первые 10 месяцев 2022 года объем общего транзитного грузопотока, проходящего через Азербайджан, увеличился более чем на 80 процентов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Азербайджану есть, что предложить своим партнерам. И это не только проекты и планы. В 2017 году был запущен железнодорожный коридор Баку-Тбилиси-Карс. Первоначально не все осознали значимость этой транспортной артерии, а теперь, в новых условиях дорога стала чрезвычайно востребована. В связи с чем в скором времени в БТК, как сообщил Президент Азербайджана, будет дополнительно инвестировано более 100 миллионов долларов, пропускная способность дороги возрастет с нынешних 1 миллиона до 5 миллионов тонн. Помимо БТК, Азербайджан обладает одним из крупнейших в нашем регионе флотом гражданской авиации, насчитывающем 18 грузовых самолетов. В стране действуют 8 международных аэропортов, а в 2024 году откроется еще один. Далее, торговый флот страны является крупнейшим на Каспии и насчитывает более 50 грузовых судов. Бакинский судостроительный завод, введенный в эксплуатацию в 2013 году, позволяют производить любые типы судов. Кстати, 7 декабря был сдан в эксплуатацию современный танкер "Хошбахт Юсифзаде", построенный на бакинском предприятии. В целом за последние годы сданы в эксплуатацию 25 судов, что позволяет Азербайджану сохранять ведущие позиции на Каспии и оставаться незаменимым в обеспечении возрастающих потребностей в транзитных перевозках, в том числе углеводородного сырья, добываемого в странах Центральной Азии.

Что касается проектов, то это, в первую очередь, Зангезурский коридор, который откроет для партнеров Азербайджана большие возможности.

"В настоящее время мы активно занимаемся открытием Зангезурского коридора. На участке Зангезурского коридора, проходящем через территорию Азербайджана, выполнено 40 процентов работ по укладке железнодорожных путей и 70 процентов по строительству автомобильной дороги. Все работы будут завершены в 2024 году, в результате чего появится новый транспортный коридор", - сказал Президент Ильхам Алиев. глава государства.

В заключение отметим, что когда встреча еще только анонсировалась, в мировых СМИ говорили о создании некоего тюркского энергетического коридора. Не будем давать определений, но так уж вышло, что создающиеся сейчас с участием стран Центральной Азии энергетический и транспортно-логистический коридоры включают в основном государства тюркского мира, за исключением братской Грузии, также являющейся неотъемлемой частью всех проектов, осуществляемых с участием Азербайджана. Такая же возможность теперь предоставлена Туркменистану. Как известно, эта страна очень ревностно блюдет свой нейтралитет, и некоторые зарубежные аналитики прогнозировали провал саммита в Туркменбаши, исходя именно из этого фактора.

Между тем, Президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган сделали Ашхабаду предложения, дающие туркменской стороне возможность стать активным членом международных экономических процессов. И оформление 14 декабря трехстороннего формата говорит о том, что они были убедительны.