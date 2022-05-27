Азербайджан усиливает роль в Транскаспийском международном транспортном маршруте

Автор: Лейла Таривердиева

Согласно отчету международной ассоциации "Транскаспийский международный транспортный маршрут" (Middle сorridor), в нынешнем году ожидается рост контейнерных перевозок в два раза по сравнению с прошлым - до 50 тысяч TEU (двадцатифунтовый эквивалент транспортных потоков). По прогнозным данным, в этом году объемы перевозок вырастут в шесть раз - до 3,2 миллионов тонн. За четыре месяца 2022 года объем перевозок грузов по ТМТМ уже составил 733 тысячи тонн, а это - 5 тысяч вагонов и 10 тысяч контейнеров. Ранее публиковавшаяся статистика перевозок первых трех месяцев позволяет говорить о значительном росте. Так, по ТМТМ из Китая в Европу за январь-март перевезено 266,3 тысячи тонн грузов (на 123 процента больше показателя аналогичного периода 2021 года), 5 847 TEU, что больше прошлогоднего показателя на 19 процентов. Загруженность портов Грузии резко выросла на 15-20 процентов.

В отличие от того же Северного, Средний коридор является разветвленным и мультимодальным - он дважды пересекает море - Каспийское и Черное, либо пролив Босфор. Он также охватывает несколько регионов - Центральную Азию, Южный Кавказ, Турцию, Восточную Европу. Если уж речь идет о Транскаспийском маршруте, то стоит особо остановиться на возможностях обработки грузов морским транспортом. Объемы растут и будут расти, поэтому вопрос возможностей портовой инфраструктуры и торгового флота Азербайджана очень важен. По сообщениям ряда источников, Китай планирует перенаправить с Северного на Средний маршрут более 200 миллионов тонн своих грузов, идущих на экспорт в Европу. А это требует проведения большой работы.

Всем хорошо известны возможности железнодорожной сети региона, костяком которой является коридор Баку-Тбилиси-Карс. О возможностях морских перевозок силами азербайджанской флотилии говорится реже, а между тем, в этой сфере уже сделано достаточно много. С оживлением Транскаспийского транспортного маршрута Азербайджан принимает меры для повышения своих возможностей.

В настоящее время идут работы и в направлении усовершенствования портовой структуры. Крупнейший на Каспии торговый порт построен в Азербайджане. Мощность Бакинского международного торгового порта Алят сегодня составляет 15 миллионов тонн сухих грузов и 100 тысяч контейнеров. На следующем этапе, в зависимости от роста потребности, мощность порта будет повышена до 25 миллионов тонн грузов и 1 миллиона контейнеров в год. Отметим, что рост грузопотока через эту гавань начался уже в минувшем году. Так, в 2021 году через порт Алят было перевалено более 5 миллионов тонн грузов, что на 20 процентов больше по сравнению с 2020 годом.

На другой стороне Каспия, в Казахстане в связи с ростом спроса форсируют строительство контейнерного хаба в порту Актау. Под новый объект выделено 19 гектаров земли. Ожидается, что в результате реализации проекта контейнеропоток к 2025 году вырастет с 40 тысяч до 100 тысяч TEU. Казахстан также планирует построить четыре парома, которые поспособствуют установлению благоприятного конкурентоспособного тарифа на маршруте ТМТМ. В настоящее же время паромную переправу обеспечивает только Азербайджанское Каспийское морское пароходство (ASCO). Флот пароходства включает 13 паромов, 2 судна типа Ro-Ro и 2 судна типа Ro-Pax. Пока что только суда ASCO осуществляют перевозку железнодорожных вагонов через море и играют роль своеобразного моста для железнодорожных и автомобильных грузоперевозок.

Поясним, что суда типа Ро-Ро (ролкеры) - это суда с горизонтальным способом грузообработки. Предназначены для транспортировки грузов, находящихся в трейлерах-автоприцепах, а также для перевозки автомобилей, грузовиков, грузовых автомобилей, прицепов, полуприцепов и вагонов, которые приводятся в движение и покидают судно своим ходом. Эти суда, как правило, не предназначены для пассажироперевозок.

Суда типа Ро-Рах специально предназначены для перевозки транспортных средств и пассажиров. На борту достаточно хорошие удобства и оснащение. Современные суда этого типа могут похвастаться удобствами, включая зоны отдыха для команды, рестораны, бары, кинотеатры, магазины и др.

Первое в Азербайджане судно типа Ро-Рах было спущено на воду в марте 2021 года. В церемонии приняли участие первые лица государства. Паром построен по заказу ASCO на Бакинском судостроительном заводе по самым современным стандартам. Он способен перевозить 100 пассажиров, 56 вагонов-цистерн или 50 большегрузных автомобилей (TIR). Судно оборудовано грузовым лифтом, вертолетной площадкой, передовой системой стабилизации волн и двумя тяговыми локомотивами. В феврале этого года крупное австралийское морское издательство Baird Maritime определило список 300 лучших судов, построенных в 2021 году. Паром "Азербайджан" вошел в их число. Судно действительно впечатляющее, как по техническим характеристикам, так и по дизайну. Уникальное для Каспия судно имеет длину 154,5 м, ширину 17,7 м и высоту 7,5 м, его обслуживает экипаж из 25 членов.

До последнего времени паром имел самую большую грузоподъемность по сравнению с другими паромами, которые работают на Каспийском море. Но 28 апреля был введен в эксплуатацию еще один столь же мощный паром типа Ro-Pax - "Зарифа Алиева". В церемонии отправки судна в первое плавание - в казахстанский порт Курык - принял участие Президент страны Ильхам Алиев. Технические характеристики судна аналогичны "Азербайджану". Ожидается, что уникальные паромы займут особое место в перевозках по Транскаспийскому маршруту.

Отметим, что оба парома спроектированы азербайджанскими специалистами в сотрудничестве с украинской компанией "Морское инженерное бюро" (Одесса). Кстати, украинская компания участвовала и в разработке концепции нефтеналивных танкеров "Кяльбаджар", спущенного на воду летом 2020 года, а еще двух танкеров такого же типа - "Лачин", сданного в эксплуатацию в 2019 году и работающего сегодня под флагом Азербайджана в иностранных водах, и "Академик Хошбахт Юсифзаде", сданного в 2021 году.

Учитывая, что международные грузоперевозки по Каспию становятся особо востребованными для Востока и Запада, наличие современного грузового флота и собственного судостроения приобретает для стран региона особую актуальность. Наличие таких мощностей позволяет усилить свои позиции в развивающихся процессах. Как мы отметили выше, Казахстан заявил о планах построить четыре парома. В этой стране имеются два судостроительных предприятия, однако они не имеют опыта производства гражданских судов, специализируясь на судах военного назначения. Гражданский же флот Казахстана эксплуатирует суда иностранного производства.

На этом фоне можно говорить о том, что руководство Азербайджана, как всегда, продемонстрировало завидную дальновидность, приняв решение о создании в стране собственного судостроительного предприятия. В апреле российское издание "Морские вести" провело сравнительный анализ возможностей в этом плане прикаспийских стран и пришло к выводу, что Бакинский судостроительный завод является самым продуктивным из всех каспийских верфей.

Baku Shipyard способно строить суда на основе уникальных проектов и новых концепций с учетом специфических особенностей Каспийского моря и технических возможностей портовой инфраструктуры в этом бассейне. Завод спроектирован британской компанией Royal Haskoning, обеспечен оборудованием производства Финляндии, Нидерландов, Германии, Чехии, Великобритании, Южной Кореи и Сингапура. Проектная мощность верфи рассчитана на 25 тысяч тонн готовых металлоконструкций в год. В рамках реализации Плана стратегического развития, принятого ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" в 2014 году, было сдано в эксплуатацию 24 судна, в том числе реализованы несколько сложных заказов, в их числе буксир SOCAR 1 c тяговым усилием 50 тонн, понтоны и верхние блоки полупогружной буровой установки имени Гейдара Алиева, пассажирские суда "Зафар", "Уфуг" и "Туран" и трубоукладочное судно Xankendi совместно с сингапурским Keppel. Помимо судостроительных заказов, предприятие занималось и модернизацией судов в рамках проекта "Шахдениз".

ООО "Бакинский судостроительный завод" является резидентом Гарадагского промышленного парка, что освобождает от многих видов налогов, позволяет формировать выгодные тарифные условия и ввозить оборудование и материалы беспошлинно. В настоящее время изучается возможность отмены НДС на ремонт туркменских и казахстанских судов. То есть созданы и продолжают создаваться комфортные условия для и производителей, и заказчиков.

Подводя итог, еще раз подчеркнем - в Азербайджане очень своевременно и очень качественно начали процесс, скажем так, завоевания каспийских торговых путей. С активизацией Транскаспийского транспортного маршрута современный и мощный грузовой и торговый флот Азербайджана станет незаменим на линии Восток-Запад.