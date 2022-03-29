Казахстан переориентирует экспортные и транзитные грузы в Европу через Азербайджан

Казахстан намерен переориентировать экспортные и транзитные грузы на латвийские порты, а также через Транскаспийский транспортный маршрут, создаваемый совместно с Азербайджаном, Грузией и Турцией.

Как передает Day.Az со ссылкой на казахские СМИ, об этом во вторник в ходе заседания правительства сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев.

"Нами проработаны альтернативные маршруты и коридоры перевозки экспортных и транзитных грузов. Министерством предприняты оперативные меры по предотвращению разрыва логистических цепей поставок грузов. Экспортные грузы переориентируются на латвийские порты (Лиепая, Рига, Вентспилс - В.) и на Транскаспийский международный транспортный маршрут", - сообщил Ускенбаев.

Он добавил, что в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) достигнута договоренность с Азербайджаном, Грузией и Турцией по созданию совместного предприятия на маршруте по аналогии с объединенной транспортно-логистической компании.

Согласно справочной информации, представленной пресс-службой МИИР, мультимодальный маршрут ТМТМ будет проходить через морские порты Актау/Курык, далее - по фидерной и паромной линии до порта Баку (Алят) и по железной дороге Азербайджана и Грузии до портов Батуми и Поти, далее - в Европу либо через железную дорогу Баку - Тбилиси - Карс до турецких портов Стамбул, Мерсин. Расстояние от Актау до Батуми/Поти - порядка 1300 км, из них: Актау - Баку 450 км морским путем, Баку - Батуми/Поти 850 км железной дорогой. Альтернативный железнодорожный маршрут в обход Каспийского моря будет проходить через станции Дина Нурпеисова - Самур (Дагестан, РФ) - Беюк-Кясик (Азербайджан) и порт Поти/Батуми, протяженностью 1 792 км.