https://news.day.az/officialchronicle/1519398.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан, Турция и Туркменистан тесно связаны друг с другом этническими, религиозно-культурными корнями и общими духовными ценностями
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан, Турция и Туркменистан тесно связаны друг с другом этническими, религиозно-культурными корнями и общими духовными ценностями
Азербайджан, Турция и Туркменистан тесно связаны друг с другом этническими, религиозно-культурными корнями и общими духовными ценностями.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на первом трехстороннем саммите глав Азербайджана, Турции и Туркменистана.
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