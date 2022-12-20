https://news.day.az/politics/1521262.html В Азербайджане учреждается новая медаль
В Азербайджане учреждается новая медаль
В Азербайджане учреждается новая медаль.
Как сообщает во вторник Day.Az, этот вопрос нашел отражение в изменении в законопроект "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали "100-летие Верховного суда Азербайджана (1923-2023)", который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).
После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.
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