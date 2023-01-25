Брюссель и Москва хотят оставить Армению не с пустыми руками, но Баку не позволит

Миссия Евросоюза направляется на нашу границу по настоянию Франции, лично президента Макрона. Персонал миссии гражданский, который будет всего лишь за чем-то там наблюдать и строчить отчеты, не более. Азербайджан наступательных операций по линии границы не планирует. Так что, поживут европейцы в горах на армяно-азербайджанской границе, померзнут в хибарах, потратят там немного евро, что для местных жителей будет какое-то подспорье. Серьезного эффекта от миссии Евросоюза ждать не следует. Зато президент Макрон продемонстрирует свою поддержку личному другу Николу Пашиняну, а тот, в свою очередь, раструбит о солидарности Евросоюза с Арменией в противовес ОДКБ.

Об этом сказал в комментарии Day.Az политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

В действительности, отметил он, процесс армяно-азербайджанского урегулирования при посредничестве Евросоюза из-за неумелого вмешательства и неуместного поведения того же Эммануэля Макрона оказался, если и не сорван, то остановлен.

"Председатель Совета ЕС Шарль Мишель - опытный политик, и он позитивно продвигал мирную повестку между Ереваном и Баку. Сильная сторона его посредничества заключалась как раз в том, что он действовал беспристрастно и в рамках международного права, в отличие от откровенно проармянской позиции президента Франции. Своим вмешательством в переговорный процесс, попыткой втиснуться в него, Макрон торпедировал миссию Шарля Мишеля. Париж протолкнул при поддержке других армянских лоббистов совершенно одностороннюю проармянскую резолюцию в Европарламенте. Хотя она не имеет правовых последствий, но будет сковывать посреднические усилия Брюсселя. Поэтому Шарль Мишель предпочел в настоящее время взять паузу. Спецпредставитель ЕС Тойво Клаар прибыл в регион, будет пытаться что-то делать, но, полагаю, что в ближайшей перспективе посредничество Евросоюза вряд ли восстановится, а вперед снова выйдут Москва и Вашингтон", - сказал политолог.

По словам нашего собеседника, Пашинян и его дилетантская правительственная команда неуютно чувствуют себя на международной арене, так как там демагогические, популистские действия не работают. Поэтому поддержка, которую им оказывает президент Франции, обладающей большим опытом и влиянием в международных делах, жизненно необходима. У Армении нет ни военных сил, ни экономических ресурсов, ни профессионально подготовленного дипломатического корпуса, чтобы проводить самостоятельную внешнюю политику. Все, что она может, это пользоваться для продвижения собственных интересов поддержкой традиционных покровителей в лице той же Франции и поддакивающих Парижу Нидерландов, Бельгии и Люксембурга. Что же касается России и США, в которых проживают самые многочисленные армянские диаспоры, то, по мнению политолога, хотя они и занимают благосклонную к Еревану позицию, но принимают во внимание реалии в регионе и проводят более сбалансированную политику.

"За длительное время конфликта Азербайджан научился отбивать информационные наскоки и дипломатические атаки. Когда в Армении осознают, что необходимо отказаться от нереализуемых территориальных амбиций, мешающих ее развитию, и встанут на путь нормализации отношений с Турцией и Азербайджаном, станет возможным продвижение вперед мирной повестки. К сожалению, в Армении еще сохраняются иллюзии относительно возможности навязать Баку приемлемый для себя мир с помощью своих иностранных покровителей. Воевать армяне не готовы, не способны и, судя по всему, не хотят. Но и отказаться от фобий и стереотипов, которые внушались армянам на протяжении многих поколений, не готовы. Так что установление прочного мира, восстановление сотрудничества между Баку и Ереваном это длительным процесс, в ходе которого наряду с движением вперед будут откаты назад и зигзаги", - считает Расим Мусабеков.

По мнению политолога, Никол Пашинян на информационном и политическом поле неплохо ориентируется и действует, но в международном контексте, в отличие от внутриполитического пространства, поле для маневра у него с каждым месяцем и годом сужается. Вполне возможно, что в скором времени Пашинян и его правительство будут поставлены перед необходимостью сделать выбор: либо мир, либо продолжение деструктивной политики имитации и скрытого саботажа переговоров, которая ничего не даст ни его стране, ни ему лично в качестве политического лидера.

"В настоящее время США, Евросоюз и даже Россия не заинтересованы в военных осложнениях на Южном Кавказе при нынешнем, невыгодном для армян балансе военных сил. Однако они хотят, чтобы Армения вышла из конфликта с Азербайджаном не совсем с пустыми руками. Поэтому стараются навязать Баку определенную повестку, при которой Пашинян сможет заявить, что он сделал все, что мог. Но позволить сделать это за счет интересов Азербайджана мы не даем.

Правительство и общественность Азербайджана не соглашались на армянские хотелки до нашей победы в 44-дневной войне, тем более не согласятся сейчас. Если Болгария, Хорватия, Румыния, Словакия вступили в Евросоюз безо всяких территориальных автономий для национальных меньшинств (с которыми в этих странах имелись серьезные проблемы), то на каком основании подобного рода требования должны приниматься Азербайджаном? Баку даже разговаривать на эту тему не станет. Напомню, что во время встречи в Сочи с Владимиром Путиным Президент Ильхам Алиев прямо перед телекамерами заявил, что карабахский конфликт решен, что это уже история и обсуждать нечего. Предмет переговоров - установление мирных отношений между Азербайджаном и Арменией, а реинтеграция армян Карабахского региона в гражданское поле нашей страны является вопросом внутреннего диалога и урегулирования", - подчеркнул азербайджанский депутат.

Лейла Таривердиева