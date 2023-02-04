Азербайджан играет ключевую роль в энергобезопасности Центральной Европы

Энергетика является наиболее перспективным потенциалом для углубления сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией. Венгерская нефтяная компания MOL уже представлена инвестициями в Азербайджане, крупномасштабные сделки по импорту нефти и газа продолжаются. Кроме того, новейшей разработкой является будущая поставка зеленой энергии из Азербайджана в Венгрию через кабель по дну Черного моря. Венгрия также открыта для азербайджанских инвестиций, особенно в отношении ПИИ (прямых иностранных инвестиций - ред.) и на рынке недвижимости. Будапешт может служить отличным центром для деятельности азербайджанских компаний в Европе. Такие же хорошие возможности предоставляются венгерским компаниям в Баку. Поскольку обе страны можно рассматривать как мосты между Востоком и Западом, в этом смысле мы можем говорить о соединении мостов, предоставляя отличные возможности для бизнеса, например, в сфере логистики или инновационных производств.

Об этом в интервью Day.Az сказал профессор Венгерского института внешних связей и торговли Ласло Васа.

Как подчеркнул наш собеседник, Азербайджану досталась ключевая роль в обеспечении энергетической безопасности Центральной Европы.

"Венгрия может закупать и поставлять азербайджанский газ по южным трубопроводам через Турцию, поэтому этот вариант становится все более значимым. Кроме того, Азербайджан играет ключевую роль в Среднем коридоре, а это означает, что весь импорт газа из Центральной Азии в Европу будет проходить через Азербайджан. Более того, новое развитие передачи зеленой энергии из Азербайджана в Центральную Европу укрепляет энергетическую безопасность нашего региона", - отметил венгерский профессор.

По его словам, венгерские компании заинтересованы в том, чтобы принять участие в восстановлении освобожденных от оккупации территорий.

"Венгерские компании имеют опыт создания и развития умных городских систем, инфраструктуры, объектов управления водными ресурсами и сельскохозяйственных территорий. Венгерское правительство активно продвигает эту возможность для венгерских компаний и поощряет их к участию. Венгры также могут поделиться опытом реструктуризации и переходного периода", - резюмировал Ласло Васа.

Абдул Керимханов