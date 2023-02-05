Открытие границы межу Турцией и Арменией возможно только с учетом интересов Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил министр торговли Турции Мехмет Муш.

По словам министра, МИД Турции ведет переговоры с армянской стороной по открытию границы.

"В этом вопросе должны быть учтены интересы Азербайджана. После решения всех существующих вопросов, будет необходимо подготовить инфраструктуру. Мы можем быстро завершить эти работы", - сказал он.