https://news.day.az/politics/1535081.html Открытие границы межу Турцией и Арменией возможно только с учетом интересов Азербайджана - Мехмет Муш
Открытие границы межу Турцией и Арменией возможно только с учетом интересов Азербайджана - Мехмет Муш
Открытие границы межу Турцией и Арменией возможно только с учетом интересов Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил министр торговли Турции Мехмет Муш.
По словам министра, МИД Турции ведет переговоры с армянской стороной по открытию границы.
"В этом вопросе должны быть учтены интересы Азербайджана. После решения всех существующих вопросов, будет необходимо подготовить инфраструктуру. Мы можем быстро завершить эти работы", - сказал он.
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