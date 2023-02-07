Путь террориста из Франции в Армению

Выявлены факты использования Арменией наемников и террористов во время войны.

Как передает Day.Az, согласно информации отдела по связям с общественностью и социальными медиа ЗАО "Азербайджанское телерадиовещание" (AzTV), это было подтверждено в пропагандирующем террор и террористов репортаже телеканала Европейской телевизионной ассоциации (ARTE) с офисом в Страсбурге.

Так, совместный немецко-французский телеканал, грубо нарушив соответствующие нормы международного права, распространил репортаж в поддержку конфликта и оккупации.

"Героем" сюжета под названием "Армения: четыре войны полковника" стал Жильберт Минасян. Считающий себя стопроцентным французом, армянином и марсельцем Ж.Минасян рассказал, что бежал в конце 80-х годов прошлого века во Францию в поисках могил своих предков. По прибытии в Марсель Ж.Минасян был обвинен в совершении кражи, хотя он отрицал это во время репортажа.

Затем он отправился из Франции в Армению, чтобы воевать против Азербайджана. Он признается, что вместе со своим другом Овсепом Овсепяном в течение 30 лет был участником войны, которую вела Армения. Во время своей террористической деятельности он познакомился с преподавателем университета Леопнисом Азгаляном, вместе с которым основал нелегальную "Армию свободы".

После смерти Азгаляна Минасян возглавил вышеуказанную незаконную группировку, а затем снова вернулся в Марсель. В репортаже отмечается, что он полковник запаса армии Армении. Сказав, что он якобы против войны, Ж.Минасян подчеркнул, что "вынужден защищать" себя и свой народ.