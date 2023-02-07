В Азербайджане будет создана первая женская команда саперов

В рамках проекта поддержки расширения возможностей Агентства Азербайджанской Республики по разминированию будет создана женская команда саперов.

Об этом сказал журналистам во вторник председатель правления Агентства Вугар Сулейманов в кулуарах мероприятия, посвященного запуску проекта поддержки, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в будущем ожидается создание и других команд по разминированию, которые будут регулироваться со стороны НПО.

"Кроме того, будет модернизирована информационная система нашего агентства", - добавил он.