https://news.day.az/politics/1535787.html В Азербайджане будет создана первая женская команда саперов
В Азербайджане будет создана первая женская команда саперов
В рамках проекта поддержки расширения возможностей Агентства Азербайджанской Республики по разминированию будет создана женская команда саперов.
Об этом сказал журналистам во вторник председатель правления Агентства Вугар Сулейманов в кулуарах мероприятия, посвященного запуску проекта поддержки, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, в будущем ожидается создание и других команд по разминированию, которые будут регулироваться со стороны НПО.
"Кроме того, будет модернизирована информационная система нашего агентства", - добавил он.
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