Армяне заминировали территории вокруг массовых захоронений в Физули

Сотрудники Агентства Азербайджана по разминированию начали работы по очистке от мин территорий в освобожденном от оккупации селе Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, где армяне во время первой Карабахской войны совершили массовое убийство азербайджанцев.

Как передает Day.Az, работы по разминированию были засняты во вторник съемочной группой Карабахского бюро Trend.

Сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию Габиль Бабаев сообщил Trend, что противник намеренно плотно заминировал эти территории.

"Армянские бандиты знали, что люди будут искать могилы своих близких. Они плотно заминировали прилегающие участки. На данный момент очищено 15 процентов территории, площадью 4 гектара. Местность полностью заминирована. Большинство мин видно невооруженным глазом. Это говорит о том, что в будущем на этой территории все еще может быть обнаружено большое количество мин. После 44-дневной Отечественной войны, группы Агентства Азербайджана по разминированию обнаружили на этой территории свыше 81 тысячи мин и неразорвавшихся боеприпасов. Из них 14 000 составляли противотанковые мины", - сказал он.

Одним из тех, кто много лет не знает о судьбе своих близких, является сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию, житель села Газахлар Физулинского района Бахруз Махмудов.

Отец Бахруза, Бехбуд Махмудов, пропал без вести во время первой Карабахской войны. Бахруз Махмудов сказал Trend, что каждый раз, когда он приходит на заминированные территории, и начинает поиски мин, он надеется найти останки или вещи своего отца.

Отметим, что общее число лиц, пропавших без вести за время Карабахского конфликта в Азербайджане, составляет 3 890 человек, из них 3 171 человек - военнослужащие, а 719 человек - гражданские лица. Среди пропавших без вести 71 ребенок, 267 женщин и 326 пожилых людей.

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