Величие Президента Азербайджана Ильхама Алиева и ничтожество правителей Армении

Автор: Акпер Гасанов

Российский журналист армянского происхождения Арам Габрелянов оскорбил бомжей. Он сравнил их с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Я, как человек, который сам долгое время скитался по съемным квартирам, потеряв жилье по причине излишней доверчивости к знакомым нашей семьи, не считаю зазорным временно пребывать в статусе человека без определенного места жительства.

Соответственно, я понимаю, что многие, ныне пребывающие в таком же статусе, могут счесть себя оскорбленными. Действительно, куда более стыдно быть Пашиняном. То есть тем, кого сами армяне поливают грязью. Габрелянов же не один такой. Там такая длинная очередь выстроилась, что воспоминания про первый открывшийся в Москве "Макдональдс" невольно всплывают.

А теперь, напомню, что многие армяне говорят про Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Это настоящий президент своей страны. Что бы мы там ни говорили, нравятся нам азербайджанцы или нет - Ильхам Алиев настоящий глава своего государства. И, с точки зрения своего государства, он войдет в историю Азербайджана. Наши политики не обладают такими качествами, которые есть у него. Это я говорю давно и много лет", - заявил армянский политический деятель Владимир Погосян в эфире передачи "Ноян тапан".

Напоминаю обо всем этом вовсе неспроста. Ведь сегодня в Баку под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева начал работу X Глобальный Бакинский форум на тему "Мир сегодня: вызовы и надежды", организованный Международным центром Низами Гянджеви, в ходе которого прозвучало немало интересных и громких заявлений. Но, безусловно, все внимание было приковано к главе нашего государства.

И он, в привычной для себя манере прекрасно подготовленного оратора, представил вниманию всех собравшихся очередной рассказ о том, с кем приходилось и приходится вести переговоры официальному Баку во имя установления стабильного мира во всем регионе Южного Кавказа. Сразу замечу, что буквально на днях мы увидели пример очередной армянской провокации, связанной с завозом оружия из Армении в Карабахский экономический район Азербайджана.

Причем, армянские медиа распространили фотографию 3 уничтоженных армянских военнослужащих. Это - подполковник ВС Армении Армен Майорович Бабаян (1976 г.р.), майор ВС Армении Давид Валерьевич Даниелян (1980 г.р.), лейтенант ВС Армении Арарат Тельманович Гаспарян (1997 г.р.). Возникает простой вопрос - что делали эти военнослужащие ВС Армении, причем офицеры, на территории Азербайджана?!

Ответ очевиден - совершали очередную провокацию по прямому указанию Никола Пашиняна, который, как было уже не раз доказано, не желает мира в регионе.

И тут мы вспоминаем первый, из прозвучавших сегодня на X Глобальном Бакинском форуме, тезисов Президента Азербайджана. Он бесспорен - конфликты можно разрешить двумя путями: мирным и не мирным.

"Мы очень старались урегулировать конфликт с Арменией мирным путем, несмотря на то, что в результате армянской оккупации в Азербайджане возник гуманитарный кризис, более 1 млн. азербайджанцев остались без крова, стали беженцами и вынужденными переселенцами", - заявил Президент Ильхам Алиев.

Это правда. Глава нашего государства вынужден был встречаться и с Робертом Кочаряном, и с Сержем Саргсяном, и с Николом Пашиняном ради того, чтобы не было войны, чтобы не было жертв с обеих сторон. Он действовал, как рациональный, опирающийся на силу международного права политик. Но где руководители Армении и где рационализм, понимание реалий?! Никто из этой троицы не согласился на торжество международного права мирным путем.

Большая часть вины, как ни крути, при этом лежит на действующем армянском премьере, который своими заявлениями и действиями сделал неизбежной 44-дневную войну.

"Мы сделали то, что посчитали нужным сделать, используя наше право на самооборону, Устав ООН, в частности, статью 51. Мы освободили наши территории силой. Это было наше законное право", - заявил сегодня Президент Азербайджана. Это были слова еще и Верховного Главнокомандующего, который создал самую боеспособную армию в регионе. Армии, которая выполнила свою историческую задачу .

А какую историческую задачу выполнил Пашинян? Она состояла в шагах, сделавших неизбежной 44-дневную войну? Или в приказах бомбить Гянджу, Барду и Мингечаур в ее ходе? А может, он видит свою историческую задачу в том, чтобы против Азербайджана продолжался "минный террор", унесший жизни не только наших военнослужащих, но и мирных жителей даже спустя два года после окончания 44-дневной войны?

Наконец, может свою историческую миссию Пашинян видит в том, чтобы организовывать переброску оружия из Армении в Ханкенди, создавая новые предпосылки для войны и срывая мирные переговоры?! Не знаю. Сложно анализировать или предсказывать действия того, кто являет собой классический пример политического паяца, вызывающего презрение даже среди армян, которые оскорбляют бомжей сравнением с Пашиняном.

Но легко комментировать заявления и действия Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Глава нашего государства говорит о важности мира, предпринимая конкретные шаги к его установлению. Он опирается на международное право, на очевидное понимание выгод, которые сулит всему Южному Кавказу мир между всеми его странами. При этом, он действует в строгом соответствии с не утратившим своей актуальности тезисом: "Хочешь мира- готовься к войне".

Азербайджан укрепляется экономически, растет значимость нашей страны в плане обеспечения энергетической безопасности Европы, в целом увеличивается число друзей Азербайджана в мире. Плюс, на еще более высокий качественный уровень вышла боеготовность нашей армии. Все это - заслуги Президента Азербайджана Ильхама Алиева.