Президент Ильхам Алиев и его стратегия поступательного и стремительного развития Азербайджана: исторический момент

Автор: Акпер Гасанов

Во дворце "Гюлистан" в Баку состоялась церемония закладки фундамента крупнейшей за период независимости тепловой электростанции мощностью 1280 МВт. И это был еще один большой шаг к укреплению Азербайджаном роли важнейшего государства региона Южного Кавказа. Чтобы понять важность сегодняшнего события, предлагаю вспомнить, что имело место на 9-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

Я напомню, что среди участников состоявшегося в Баку форума были еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, помощник государственного секретаря США по энергетической дипломатии Лора Лохман, президент Румынии Клаус Йоханнис большая делегация высокопоставленных представителей Турции, Италии, Великобритании, Грузии, Венгрии, Болгарии, Греции, Албании, Молдовы, Черногории, Сербии, Хорватии.

Такая солидная представленность участников форума объяснялась просто- растет важность Азербайджана, как государства, играющего принципиально важное значение в деле обеспечения энергетической безопасности Европы. И если ранее речь шла о поставках только азербайджанской нефти, то позже азербайджанский природный газ стал настоящим спасением для Старого Света в нынешних, крайне сложных геополитических реалиях, когда энергоносители пытаются использовать его, как оружие политического влияния.

Азербайджан в этом смысле оказался, надежным, проверенным, честным и уважаемым партнером Европы. Но не только нефтью и природным газом богат и привлекателен Азербайджан. В этой связи хочу напомнить слова, сказанные комиссаром Европейского союза по энергетическим вопросам Кадри Симсон в ходе встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Она заявила, что ЕС заинтересован в расширении связей с Азербайджаном в сферах природного газа и зеленой энергии, а также, высоко оценивая возможности сотрудничества с Азербайджаном в связи с электроэнергией, рассматривает их и выражает готовность к сотрудничеству в данном направлении. И тут имеет уже место большой прорыв.

Как известно, в декабре прошлого года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали соглашение по строительству энергомоста с Южного Кавказа в Европу. Речь идет о прокладке подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1000 МВт и протяженностью 1195 км. Кабель будет предназначен для поставок "зеленой" электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы.

Более того, Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия создали рабочую группу и поставили задачу подготовить технико-экономическое обоснование (ТЭО) крупномасштабного проекта по транспортировке экологически чистой электроэнергии, что укрепит энергетическую безопасность Европы и защитит климат на планете.

В этом контексте просто невозможно переоценить значение закладки фундамента крупнейшей за период независимости тепловой электростанции мощностью 1280 МВт. Ведь, ТЭС - это объект, генерирующий электроэнергию путем сжигания топлива, например газа или угля, в специальных котлах. В них также по трубам циркулирует вода, которая во время нагрева превращается в пар. А она вращает турбины, которые и генерируют ток.

Тот самый, который обеспечивает светом наши дома, квартиры, предприятия. Тот самый, экспорт которого принесет огромную прибыль нашей стране и поможет сэкономить природный газ и нефть. Это то, что всегда беспокоило Армению и мировое армянство, а также иные страны, с большой опаской наблюдающие за усилением экономической мощи нашего государства и ростом его геополитической значимости.

Мечты о том, что в Азербайджане "скоро закончатся нефть и газ" часто звучат в РА и иных странах. И именно поэтому в ходе 44-дневной войны со стороны РА были нанесены ракетные удары в сторону трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан и Мингячевирской электростанции, которая была обстреляна ракетами дальнего радиуса действия.

Как справедливо отметил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, таким образом Армения, терпящая поражение на поле боя, хотела вывести из строя главный центр электрического потенциала нашей страны. У них ничего не получилось. Армения проиграла и на поле боя, и вне его. И сегодня эта страна не в состоянии предложить миру ничего, что помогло бы развитию региона, не говоря уже о Европе.

Азербайджан же укрепляет свой статус государства-генератора позитивных, перспективных и жизненно важных для Старого Света проектов. Наша страна уже заслужила аплодисменты в Европе за способность, вопреки всем преградам, обеспечивать ее нефтью и газом. А теперь, мы видим, как стремительно растет потенциал Азербайджана, как экспортера зеленой энергии.

И уже совсем скоро, в 2025 году, мы увидим реальные плоды того исторического проекта, что был заложен ныне Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Который является продолжателем политики общенационального лидера Гейдара Алиева, в далеком уже 1976 году заложившего в Мингячевире фундамент крупной электростанции, которая превратила этот четвертый по величине город в стране в важнейший центр электроэнергетики не только Азербайджана, но и всего региона. Это и есть продолжение стратегии поступательного и стремительного развития Азербайджана. Шаг, о котором с благодарностью будут вспоминать будущие поколения жителей нашего государства.