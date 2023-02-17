Судьбоносный момент: место Азербайджана в новой архитектуре мира

Автор: Акпер Гасанов



Мировому сообществу следует определиться с новой формой организации системы международных отношений. Это громкое заявление было сделано сегодня, на 59-ой Мюнхенской конференции по безопасности, участие в которой принимают ведущие политики планеты. Автором этого заявления является глава Европейского совета Шарль Мишель.

Он отметил, что действующая архитектура международного сообщества была основана в прошлом столетии, а в нынешние времена ситуация серьезно изменилась. Я пишу эти строки, находясь в Украине. Прямо сейчас на телефон пришло очередное уведомление о воздушной тревоги. Не первое за сегодня и наверняка не последнее.

Неспроста же именно война в Украине стала главной темой нынешней Мюнхенской конференции по безопасности. От ее исхода зависит слишком многое, включая будущее не только Украины или России, но и всего мира. И в это судьбоносное время для каждого государства важно, чтобы у его руля стоял политический деятель, способный правильно понимать существующие новые реалии и отстаивать национальные интересы своей страны.

Азербайджану в этом смысле очень повезло. Во главе нашего государства находится именно такой политический деятель. Неспроста же президент Украины Володимир Зеленский, буквально накануне столь важного международного форума, как Мюнхенская конференция по безопасности, счел для себя крайне важным позвонить главе нашего государства. Это было признание большой роли Азербайджана и лично Ильхама Алиева в формировании архитектуры будущей Европы.

При этом, наша страна, оказывая поддержку Украине, смогла выстроить взаимовыгодные, равноправные отношения и с Россией. Это все говорит о том, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев обладает талантом грамотного стратега и тактика, умеющего проводить ювелирную, единственно правильную внешнеполитическую линию в условиях невероятной общемировой политико-экономической турбулентности.

Автор громкого заявления, с которого я начал данный текст, глава Европейского совета Шарль Мишель, прекрасно знаком с главой нашего государства. Он был и остается главным модератором диалога между Баку и Ереваном по линии ЕС. Он хорошо знает и понимает видение Президента Азербайджана Ильхама Алиева на мир в нашем регионе. Он был участником всех встреч, которые заканчивались триумфом азербайджанской внешней политики.

Участником нынешней Мюнхенской конференции по безопасности является и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая многократно подчеркивала огромную и важнейшую роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы, без чего попросту невозможно формирование новой архитектуры Старого Света, а шире, и мира.

Хочу напомнить, что Урсула фон дер Ляйен ранее занимала пост министра обороны Германии и запомнилась громким выступлением на Мюнхенской конференции по безопасности еще в 2014 году. За эти годы Азербайджан, благодаря стратегическому гению Президента Ильхама Алиева, добился поистине колоссального прорыва. Наша страна заработала славу надежного партнера ЕС.

Вот и на сей раз глава нашего государства стал важной персоной на Мюнхенской конференции по безопасности, в рамках которой состоялся круглый стол на тему "Трубопроводные мечты: энергетическая безопасность будущего". Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что отныне не только нефть и газ, но и возобновляемая энергия играют особую роль в сотрудничестве между нашей страной и Евросоюзом.

Безусловно, это были очень важные заявления, которым аплодируют все страны, понимающие историческую важность текущего момента. Безусловно и то, что именно благодаря прекрасно реализованной и детально просчитанной политической доктрине Президента Азербайджана Ильхама Алиева, наша страна заняла свое важнейшее место в настоящем и сохранит, укрепит свои позиции в будущей архитектуре мира. А Армения? Ей, в лучшем случае, уготована роль статиста, не способного определять свое настоящее и будущее. Но таков закономерный итог всей политики официального Еревана, с момента обретения независимости и по сей день.