"Президент Азербайджана Ильхам Алиев - равный среди лучших на Мюнхенской конференции по безопасности"

Автор: Акпер Гасанов

Мюнхенская конференция по безопасности проводится с 1962 года. До 1993 года она именовалась Конференцией по военным вопросам. При этом, вне зависимости от названия, в разные годы на этой площадке обсуждались самые важные, актуальные проблемы, стоящие перед миром в данный, текущий момент. И нынешняя, 59-ая по счету, Мюнхенская конференция, которая пройдет с 17 по 19 февраля, также будет посвящена тем глобальным вызовам, с которыми столкнулась наша планета.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, министры иностранных дел и энергетики Джейхун Байрамов и Пярвиз Шахбазов заявлены в качестве участников данного, важнейшего мероприятия, участники которого будут искать ответы на актуальные геополитические, экономические, политические, военные вопросы и проблемы, связанные с формированием новой глобальной системы безопасности.

Неспроста же, в нынешней Мюнхенской конференции по безопасности примут участие вице-президент США Камала Харрис, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Все они, за исключением президента Франции, не раз заявляли о важности обеспечения энергетической безопасности Европы и растущей значимости Азербайджана в этой связи. Более того, в июле прошлого года председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали меморандум об энергетическом сотрудничестве - важнейший документ, уже играющий и в будущем сыграющий еще большую роль в деле обеспечения энергетической безопасности Европы.

В целом, нашей стране удалось совершить гигантский скачок вперед, даже за последние три года. Именно такой временной отрезок мне вспомнился вовсе неспроста. Ведь, в феврале 2020 года в рамках Мюнхенской конференции по безопасности состоялись открытые панельные обсуждения по армяно-азербайджанскому конфликту с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Весь мир тогда увидел, сколь огромна, непреодолима интеллектуальная пропасть между руководителями двух конфликтующих стран. На фоне блестящего стратега, прекрасно образованного и четко аргументирующего свои тезисы Президента Азербайджана, армянский премьер казался нелепым, трагикомичным и жалким персонажем.

А еще весь мир увидел, сколь примитивно лжет Пашинян. Он тогда заявил, что в Нагорном Карабахе нет армянских войск, и на этих землях дислоцированы лишь местные силы самообороны, однако в то же время признал, что его сын служил на передовой в Нагорном Карабахе. Его ложь особо нелепо выглядела на фоне той правды, которую озвучивал Президент Азербайджана.

"Я пришел сюда, чтобы рассказать правду. Армянские лидеры, включая двух предшественников господина Пашиняна, всегда стремились сохранить статус-кво. Но правда в том, что азербайджанские вынужденные переселенцы должны вернуться на свои территории. Это их неотъемлемое право", - подчеркнул тогда Президент Ильхам Алиев.

Но, на мой взгляд, главное заявление Президента Азербайджана Ильхама Алиева на состоявшейся три года назад Мюнхенской конференции по безопасности было иным. "Армения полагает, что сможет удерживать эти территории бесконечно. Но этого не произойдет никогда!", - подчеркнул тогда глава государства, Верховный главнокомандующий.

Уже в сентябре того же, 2020 года, он доказал всему миру, что его слова никогда не расходятся с делом. Азербайджан вынужден был взять на себя реализацию резолюций Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН, которые долгие годы беспардонно игнорировала Армения. За 44 дня, ведомая им азербайджанская армия разгромила армянских оккупантов. Великая Шуша, как и иные наши земли были освобождены.

Вряд ли обо всем этом захочется вспоминать Николу Пашиняну. Для него любая новая дуэль с Президентом Азербайджана - гарантированное фиаско. Впрочем, далеко не только для него. Во главе нашей страны стоит крупный политический деятель современности, равный среди лучших на любом важнейшем форуме, включая Мюнхенскую конференцию по безопасности.