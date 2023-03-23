Призывы захватить Стамбул ужаснули и фанатов Багдасарова

После разрушительного землетрясения в Турции, вызвавшего не только гуманитарный, но и политический кризис в стране, противникам Анкары стало ошибочно казаться, что настал их час. Зашевелились некоторые политические круги на западе и на востоке. Но глупее всех в данной ситуации, как и всегда, выглядит армянство. В экспертном сообществе Армении появились мнения о возможности отжать у Азербайджана территории, пользуясь тем, что у Турции полно своих проблем. Более того, этими надеждами тешатся не только эксперты, но и политики соседней страны, и даже власти. Ереван осмелел в своей наглости и в последние недели усиленно провоцирует азербайджанскую сторону, открыто перевозит оружие и военных в Карабах, концентрирует силы на границе. Без опаски стали действовать и российские миротворцы, прежде старавшиеся скрывать поддержку сепаратистам, а теперь открыто и под флагом РФ сопровождая незаконные грузы, доставляемые из Армении.

А что творится с проармянской пропагандой на российском медиапространстве... Как говорил сатирик - ни в сказке сказать, ни вслух произнести. На днях небезызвестный пропагандист Семен Багдасаров вышел на передачу Соловьева и чуть не вызвал своей болтовней международный скандал, откровенно призвав к военной агрессии против Турции и аннексии турецких территорий. По-видимому, псевдоисторическая пропагандистская чушь, кочующая по политическим ток-шоу российского ТВ в оправдание украинской кампании, вдохновила Багдасарова на территориальные претензии к турецкой стороне уже от имени России, а не только Армении. Земли Турции, оказывается "исконно российские", и потому Россия должна вернуть себе Стамбул и отобрать у бусурман Айя Софию. И так далее.

Говорилось все это с безумным блеском в глазах и сопровождалось неадекватной мимикой и жестикуляцией. Возможно, у Семена Аркадьевича весеннее обострение - как-никак март на дворе. Может быть, за кадром его ждали санитары. Мы этого не знаем. И хотя смеяться над больными людьми, как известно, грешно, мы не смогли сохранить серьезность и попросили прокомментировать увиденное и услышанное у доктора политических наук, Государственного советника РФ Первого класса, директора консалтингового центра "Восточный вектор" Татьяну Полоскову.

И вот что она сказала:

"Экс-депутат Госдумы Российской Федерации Семен Багдасаров известен своими заявлениями на грани фола. Истоки того - в его биографии. В 1976 году окончил Ульяновское танковое училище. Стал командиром танкового взвода в Одесском военном округе в Крыму, затем командиром роты, потом помощником начальника политотдела дивизии, затем - замполитом отдельного ракетного дивизиона. В 1986 году окончил Военно-политическую Академию. Так говорит Википедия. Про замполитов в поздне-советское время ходила уйма анекдотов из серии "усерден, но туповат". Типа, "товарищ замполит, а крокодилы летают? Летают, но низенько-низенько". Это я к тому, что каждый должен работать по специальности и заниматься своим делом. А не смешить людей. Им же не объяснишь, что это не по злому умыслу, а от недостатка квалификации.

Итак, Семен Багдасаров на днях в программе Соловьева сделал в присущей ему, да простят меня женщины, бабьей манере (с истерикой и со страстным боданием кучерявой головой) ряд заявлений.

Пойдем по списку.

Первое: надо напасть на Турцию и аннексировать Стамбул. А именно "Турция сейчас находится в тяжелом положении. Давайте воспользуемся! Изгоним ее из Средней Азии, расколем ее влияние в Украине, выгоним с Южного Кавказа и поднимем определенные силы в Турции и вернем в состав нашего государства то, что исторически принадлежит нам - Константинополь!"..

Я не могу это воспринимать всерьез, тем более от военного человека, хоть и замполита в прошлом. Говоря это, Багдасаров прекрасно понимает, что российское государство на такие действия не пойдет. Да, на дворе сейчас не 90-е и за базар никто не отвечает. И все-таки... Ну а что мешает Багдасарову создать собственное ЧВК, если он одержим идеей взятия Стамбула, и, опоясавшись пулеметной лентой, двинуть на "Константинополь"? Дураков за деньги он найдет. Хоть и немного. Только это не про Багдасарова. Он хочет, чтобы погибали другие. А ему, как Фрекен Бок, уютно нести дичь "в телевизоре". Я российские телеканалы, особенно новостные передачи, не смотрю лет десять. Но и среди свидетелей секты Багдасарова - его преданных фанатов и поклонников - перлы про атаку на Константинополь вызвали замешательство: "Здоров ли"?

Второе: над храмом Святой Софии России нужно воздвигнуть крест, а в самом храме вести молитвы на арамейском языке? Ну, тут у меня как раз есть предложение к Багдасарову - предаться более реальным делам. Он себя позиционирует как специалист по Сирии. Я, правда, как человек, посвятивший почти два года командировкам в эту страну, не согласна с его утверждением, которое он озвучил в аналитической записке "Сирия: причины конфликта, пути выхода". Там Багдасаров заявил о невозможности ухода с поста президента Сирии Башара Асада в связи со спецификой алавитской общины и с особенностью его психологического характера, а также в связи с влиянием на него так называемой "старой гвардии". Алавитская община, при всем своем влиянии, далеко не вся Сирия. В Дамаске уже в 2019 в спину можно было услышать "оккупанты". Сейчас страна расколота на три части, и про это уже публично заявляют именитые востоковеды. Сам Асад уйдет не в силу психологических особенностей. А совсем по другим причинам. И эти причины не долгосрочны.

Но я отвлеклась. Вернемся к арамейскому языку. Чего ждать флага на храме Святой Софии? Храмы в сирийской Маалюле - единственное место на земле, где совершаются богослужения на арамейском языке. Эти храмы после нападения боевиков остались практически без икон и иной церковной утвари. Господин Багдасаров, если вы так ратуете за поддержку богослужений на арамейском, помогите этим храмам! Я вот как правнучка православного священника - новомученика, расстрелянного в 1937 году, привезла в 2019 году в монастырь святых Сергия и Вакха воссозданную по фотографии одну из старейших икон, уничтоженных боевиками. Икона Святых Сергия и Вакха заняла свое место в этом монастыре. Там, где богослужения проходят именно на арамейском языке. Это я не дабы себя похвалить, а дабы напомнить, что места там на стенах пустого еще много. Внесите свой вклад. Кстати, они тоже были воины.

И уже совсем меня добило, что экс-депутат в этом спиче два раза произнес не "их", а "ихние". Лет десять назад на одном круглом столе, где я тоже была, господин Багдасаров потребовал ужесточить требования к легализации мигрантов. В том числе и в сфере владения русским языком. И бороться с коррупционной составляющей при сдаче экзаменов, подтверждающих владение русским языком. Стесняюсь спросить - это в Военно-политической академии Багдасарова научили говорить "ихние"? Тогда уж лучше говорить "ихонные" и не требовать с других знания русского языка в совершенстве. Мигранты хоть свой знают. А многие и русский весьма не плохо.

И последнее. Писать про то, почему у нас с экранов ТВ льются такие призывы, я не буду. Это крик вопиющего в пустыне с моей стороны. Именно потому, что у нас такой уровень новостных передач, мы проигрываем информационную войну. И не только Украине.

Но хочу напомнить, что и рукописи не горят, и плевать в вечность с экрана (как любила выражаться Фаина Раневская) не надо. История все расставит по своим местам. Спешите делать добро! А не стравливать народы и страны. Тогда и умирать не страшно будет. А в силу возраста и я, и вы, господин Багдасаров, оба "на пороге событий"".

Лейла Таривердиева