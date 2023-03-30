Пашинян захотел показаться умнее

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Эльчин Алыоглу

Армения, обострившая до крайности свои отношения с Россией, сейчас пытается найти выход из ситуации, обелить себя посредством различных оправданий и лжи. Но Кремль не намерен прощать Пашиняна.

Если Армения, готовящаяся ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, предпримет этот шаг, ее отношения с Россией достигнут пика напряженности.

Это не первый случай, когда МУС, выдавший ордер на арест Президента РФ Владимира Путина, принимает решения, далекие от объективности и логики.

Очевидно, что МУС, принявший решение о необходимости "немедленного устранения Азербайджаном барьера" в связи с якобы "блокадой" Лачинской дороги, на этот раз выступил с юридическим демаршем с намерением оказать давление на Москву.

Присоединение Армении к этому демаршу, естественно, может переполнить чашу терпения России, которая в последнее время и без того недовольна коллаборационистской внешней политикой официального Еревана.

Если до последних дней месседжи с предупреждениями из Москвы в адрес официального Еревана озвучивались через профили в социальных сетях, комментарии, заявления политиков, экспертов и аналитиков, то сейчас задействованы дипломатические каналы.

Премьер-министр Никол Пашинян затеял новую, достаточно рискованную политическую эквилибристику против Российской Федерации. Как и обычно, он полагает, что, обманув всех, достигнет своей цели.

Позиция Еревана в связи с МУС является частью многоходовой "тактики" Пашиняна, а его цели на ближайшую и среднесрочную перспективу следующие:

- полностью избавиться от зависимости от Российской Федерации в политической, военной, экономической, финансовой и др. плоскостях,

- убедить Запад в "искренних чувствах и решимости", возобновив отношения с США и ЕС,

- не только установить политический барьер между Россией и Западом, но и активизировать отношения с Францией и Ираном, использовать фактор МУС.

Если не имеющий возможности реализовать ни одну из этих целей Пашинян полагает, что его манипуляции с крупными силами останутся без ответа, он ошибается.

Римский статут о деятельности МУС был принят 17 июля 1998 года на дипломатической конференции в столице Италии, Риме, и вступил в силу 1 июля 2002 года. В документе, наряду с рядом пунктов, определены полномочия и структура МУС. Хотя статут подписали 137 государств, его ратифицировали 123 страны.

Международный уголовный суд, охарактеризовавший мирную акцию азербайджанских НПО, представителей гражданского общества на Лачинской дороге как "блокаду" и направивший в Баку ультиматум "немедленно прекратить блокаду и открыть дорогу", потребовав исполнения нелогичного, необоснованного документа, растоптал не только международное право, но и понятия справедливости и реальности.

Решения базирующегося в Гааге МУС, которые могут быть расценены как юридический нонсенс, связаны не только с Азербайджаном.

Официальный Вашингтон заявил, что считает решения МУС всего лишь клочком бумаги, поскольку эта структура часто проявляет крайний субъективизм и предвзятость по отношению к США.

Соединенные Штаты назвали МУС "фактически мертвой структурой, антонимом международного права и рудиментом субъективизма".

Вот что сказал по поводу МУС бывший советник Президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон: "Мы не намерены сотрудничать с Международным уголовным судом. Мы не будем помогать этой организации и, конечно же, не присоединимся к ней. Мы дадим ей возможность умереть своей смертью. Для нас Международный уголовный суд фактически мертв".

Напряженность между Вашингтоном и Международным уголовным судом достигла такого пика, что американцы говорят о том, что перспектива запрета судьям и прокурорам указанной организации въезда на территорию США, ареста их активов и даже привлечения их к ответственности по действующему законодательству США может стать реальностью.

Поскольку МУС фактически является для США органом, ставящим под сомнение государственный суверенитет США и верховенство судебной власти, американцы не признают и не хотят признавать этот суд в Гааге.

Армения, не являясь страной, проводящей реальную суверенную, независимую и свободную внешнюю политику, превратила ратификацию Римского статута Международного уголовного суда в предмет политической торговли.

Возня Еревана по этому вопросу - интересный процесс. Потому что МУС предназначен не для свободных и суверенных стран, а для государств, которые, потеряв суверенитет, находятся под управлением покровителя или покровителей. Страна, признавшая и ратифицировавшая Римский статут, автоматически признает право МУС судить ее, добровольно отказывается от своих прав.

Фигуры в команде Никола Пашиняна беспрерывно заявляют, что "ратификация Арменией Римского статута направлена на возбуждение исков против Азербайджана в МУС, и это решение не имеет никакого отношения к позиции МУС в отношении России".

Конституционный суд Армении утвердил Римский статут, решение вступило в силу незамедлительно.

Решение Еревана вызвало серьезное недовольство в Москве, и Никол Пашинян, конечно же, догадывался об этом.

Его цель - добиться выхода Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Евразийского экономического союза и Таможенного союза, вывода из Армении российской 102-й базы.

А это, признаем, в ближайшие годы маловероятно.

Россия не прощает тех, кто начинает играть с ней в такие примитивные игры.

И поступает, на самом деле, правильно.