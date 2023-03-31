Трусливый иранский режим движется к самоуничтожению

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Эльчин Алыоглу

Исламская Республика Иран является источником региональной угрозы. Она позиционирует себя как мегасилу, гегемонистское государство и "покровитель" по отношению ко всем без исключения соседним государствам. Но по сути является Колоссом на глиняных ногах.

В отличие от других теократических режимов мира, варварских властей или диктатур, Тегеранская муллократия чрезвычайно опасна.

Причина проста: клерикальный режим в Тегеране неоднороден - бесконечные конфликты между различными группировками, лагерями и отрядами приводят к заговорам, беспощадным интригам и, в конечном итоге, даже к самым рискованным и опасным средствам расширения сферы своего влияния.

Эти средства иногда оказывают чрезмерно отталкивающее действие.

Учитывая, что политические, моральные и идеологические основы теократии Тегерана гнилые, а ее цели рискованные и опасные для соседних государств, необходимо выбрать модель поведения с режимом, который до сих пор видит мир через призму Средневековья, находится в постоянном поиске врагов и пытается безнаказанно обманывать граждан.

Должны быть приняты превентивные меры, а не постфактум, чем Азербайджан и занимается.

Отношение Ирана, а точнее его неприязнь к Азербайджану, усугубленная чувством презрения и враждебности, дошла до такой степени, что официальный Тегеран стремится вмешиваться и во внешнеполитические решения Баку.

"Иран расценивает совместные заявления министра иностранных дел Израиля с главой МИД Азербайджана о создании "единого антииранского фронта" как пренебрежительное намерение Израиля превратить территорию Азербайджана в пространство, откуда будет исходить угроза национальной безопасности Ирана, и категорически осуждает это". Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани.

Он назвал заявления министров иностранных дел Израиля и Азербайджана "молчаливым согласием антииранской направленности их сотрудничества" и потребовал от властей Азербайджана разъяснений по этому вопросу.

Представьте себе: иранский дипломат, произнесший фразу "молчаливое согласие", считает себя настолько авторитетным, что осмеливается "требовать объяснений" от Баку.

Заявление Канани - это, конечно, позиция официального Тегерана.

Тогда возникает вопрос: что происходит?

Агрессивная, почти истеричная политика Ирана, постоянно обостряющая отношения с Азербайджаном, втягивающая ситуацию в плоскость открытого противостояния, стала источником серьезной угрозы для Южного Кавказа.

Режим мулл в Тегеране начал широко использовать прокси-силы в рамках гибридной войны против Баку.

Победой во второй Карабахской войне, длившейся 44 дня, Азербайджан положил конец 30-летней оккупации и, вынудив Армению капитулировать, добился серьезных успехов как в дипломатии, так и в экономике.

Проводя сбалансированную политику между Западом и Востоком и выбирая парадигму горизонтального взаимодействия со всеми странами, Баку стал надежным и серьезным партнером для Европейского Союза, который столкнулся с острым дефицитом энергоресурсов в связи с войной России и Украины.

Иран раздражает усиление, нарастание геополитического веса Баку, который неуклонно наращивает объемы экспорта нефти и природного газа по маршрутам и становится крайне важным стратегическим партнером в диверсификации источников энергоносителей государств Европейского союза.

Для предотвращения этого иранский режим, используя все имеющиеся у него средства и задействовав механизмы, стремится укрепить связи с Арменией, не допустить реализации проекта Зангезурского транспортного коридора, угрожая Азербайджану маразматическими заявлениями типа "Сюник для нас стратегически важен, изменение границ в регионе - это наша красная линия".

Для реализации своих целей режим мулл применяет в Азербайджане стратегию, направленную на поддержку террористических групп и экстремистских группировок в ряде стран мира.

Еще в 1990-х годах Иран, создав террористическую группировку под названием "Отряд азербайджанских революционеров" для свержения конституционной власти в Азербайджане, нацелился на государственные и правительственные учреждения нашей страны, особенно на нефтегазовую инфраструктуру.

Тегеранский режим, который управляет созданным в Азербайджане подразделением "Хезболлы", также пытался совершать убийства и террористические акты в нашей стране. Не секрет, что именно Тегеранская муллократия стоит за убийствами академика Зии Буниятова, писателя Рафика Таги в результате покушения.

В то же время Иран сделал все возможное, чтобы заразить политические организации, верующих и неправительственные организации в нашей стране.

"Иранский культурный центр" в Баку на протяжении многих лет был местом, где управлялась пассивная агентурная сеть с активными шпионами, известными в нашей стране как "проиранские".

Муллократия получила "серьезные возможности влияния" на исламскую партию Азербайджана. Она стремилась превратить Нардаран в локальный "населенный пункт", управляемый средневековыми правилами. Муллократия создала во всех без исключения населенных пунктах Азербайджана "спящие ячейки", выполняющие приказы и указания из Тегерана. Иранский режим стремился вербовать наших граждан для работы в иранской разведке, на словах называя себя "другом" Азербайджана, а на деле постоянно занимал враждебную позицию.

Азербайджан никогда не хотел, чтобы отношения с Ираном двигались в негативном направлении, но враждебность Тегерана не утихла.

Террористическая атака на наше посольство в иранской столице, затем шоу допроса террориста и, наконец, расследование этого теракта, превратившегося в трагифарс, не оставили Баку выбора.

В настоящее время Иран представляет серьезную угрозу для безопасности нашей страны и наших граждан, и это уже надо признать.

"Хезболла" и ХАМАС в Ливане, самые разнообразные вооруженные группировки в Сирии, хуситы в Йемене, местная шиитская община в Омане, Бахрейне и Кувейте, конгломерат вооруженных формирований "Хашди Шааби" в Ираке и др., обладая значительными рычагами влияния на ситуацию в соседних странах, власти аятоллы хотят реализовать ту же стратегию и в Азербайджане. Среди "мер", принятых в этом направлении, - террористические акты, убийства, грабеж, убийства.

Тактика Тегерана известна: сильный, влиятельный и процветающий Азербайджан аятоллы считают как смертельную угрозу для своего правления "вилаят аль-факих".

35 миллионов наших соотечественников в Иране постоянно протестовали против гнусной политики центральной власти в Тегеране, поскольку Южный Азербайджан очень активен в политическом плане.

Тегеранский режим, который не дает нашим 35 миллионам соотечественников даже права на образование на родном языке, осознает то, что политика каннибализма будет разрушена, если южане объединятся и станут свободными.

Сильный и могучий Азербайджан - это духовное пространство, источник силы для наших южных соотечественников.

И это то, что пугает Тегеран.

По содержанию и сути Иран - страна, поддерживающая террор.

От терроризма Тегеранской муллократии страдают Ближний Восток, Южный Кавказ, даже такие европейские страны, как далекая Греция, Кипр.

Режим мулл никогда не хотел признавать существование независимого, суверенного, свободного и сильного Азербайджанского государства. Но было бы лучше, если бы злобный режим в Тегеране открыл глаза и внимательно посмотрел на факты.

Каким бы страшным ни казалось это террористическое государство, оно трусливо по своей сути и содержанию.

Ведь террор - это грязное дело трусов и негодяев.

Тегеранский режим, который не исключает, что он может заключить союз с любыми силами и государством против нашей страны, движется в довольно опасном направлении.

Эти угрозы со стороны Ирана никогда не смогут отпугнуть Азербайджан. Несмотря на военную поддержку, направленную Армении с территории Ирана, азербайджанская армия разгромила вторгшуюся армянскую армию в 2020 году. И после этого любая агрессия и провокации против Азербайджана будут решительно пресечены.

А это продвижение является дорогой в пропасть.

Потому что есть поговорка, которую вне всякого сомнения знает Тегеранская муллократия: "чем темнее уксус, тем сильнее он трескает чашу, в которой находится".