"Я отрежу тебе язык и уши": переполох в парламенте Армении

В парламенте Армении вновь страсти. Причем на этот раз с угрозами.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в ходе обсуждения кандидатуры на должность защитника прав человека Армении во время внеочередного собрания депутаты грозились "отрезать уши и язык" тем, кто не согласен с их мнением.

Правящая парламентская фракция "Гражданский договор" официально выдвинула кандидатуру заместителя генпрокурора Анаит Манасян на пост омбудсмена Армении. А парламентские фракции "Честь имею" и "Айастан" ("Армения") выдвинули в качестве кандидата экс-посла Армении в Польше, бывшего председателя Конституционного суда Эдгара Казаряна.

Последний выступил с провокационными заявлениями, на что бурно отреагировал секретарь парламентской фракции "Гражданский договор" Артур Ованнисян и заявил, что отрежет язык и уши Казаряну, и любому из находящихся в зале.

Далее обсуждения продолжились в накаленной обстановке. Депутаты перекрикивали и обвиняли друг-друга без перебоя. Замечания главы комиссии Тагуи Товмасян, которая тоже разбушевалась, остались не услышанными.

Позже представители "ГД" вовсе покинули зал.

Отметим, что 24 января 2023 года полномочия омбудсмена Армении Кристине Григорян были досрочно прекращены на основании ее прошения об отставке. Григорян пробыла в должности год, ее назначили 24 января 2022 года после завершения полномочий Армана Татояна, которого власти решили не выдвигать на второй срок.