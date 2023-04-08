Таджикистан хочет выходить в Европу через Азербайджан

Для увеличения товароборота между Таджикистаном и Азербайджаном необходимы три условия. Во-первых, наличие транспортного коридора и налаженных путей для транспортировки товаров и услуг между странами. Долгое время, в наличии такого прямого транспортного коридора не было особой необходимости, так как основной поток товаров в обе стороны шел через Россию. С одной стороны, это было, дороже; однако, с другой стороны, это была транспортная сеть, существовашая и отлаженная еще с советских времен. Кроме того, для Таджикистана и стран Центральной Азии, выход на европейские рынки также осуществлялся через российскую траспортную сеть, что было достаточно удобно, так как обеспечивало прямой выход на европейский рынок. Однако война в Украине коренным образом изменила весь расклад - теперь, в новых условиях растущей конфронтации между РФ и Западом, российская территория закрыта для транзита в Европу и обратно. Соответственно, европейцы намерены перевести большую часть товароборота с постсоветской Центральной Азией и Китая в обход России, через так называемый Транскаспийский транспортный коридор.

Об этом в интервью Day.Az сказал известный политолог из Таджикистана Парвиз Муллоджанов.

Как отметил наш собеседник, во-вторых, необходимо определить перечень товаров и услуг, которые более всего востребованы в обеих странах или могут стать предметами транзита или реэкспорта в третьи страны.

"В-третьих, необходимо будет определить участников этих торговых операций с обеих сторон, которые были бы заинтересованы инвестировать свои финансы и ресурсы для налаживания торговли между странами. И, самое главное, стороны должны договориться о "режиме наибольшего благоприятельствования" для участников торговли, их коммерческих и денежных операций по обе стороны транспортного коридора. Это могут быть налоговые льготы, соответствующие законодательные рамки, упрощение бюрократических и таможенных процедур, защита от коррупционных проявлений и так далее", - пояснил он.

Оценивая вероятность вхождения Таджикистана в Организацию тюркских государств в качестве наблюдателя, политолог заявил, что в Центральной Азии в целом, и в Таджикистане, в частности, в настоящий момент превалирует убеждение, что ОТГ все-таки основано больше на этническом, чем географическом единстве.

"Поэтому, в целом, в таджикском обществе с пониманием относятся к стремлению тюркских народов Евразии создать единое геополитическое и экономическое пространство, но не видят себя частью этого процесса. В то же время, пример Венгрии показывает, что для статуса наблюдателя принадлежность к тюркским народам не является необходимым условием. С этой точки зрения, прецедент существует, а будет ли он использован Таджикистаном и другими нетюркскими государствами будет зависеть от того, в каком направлении и в каком формате будет развиваться ОТГ в дальнейшем", - полагает Муллоджанов.

Отвечая на вопрос, может ли в перспективе Таджикистан присоединиться к транспортным коммуникациям Азербайджана, наш собеседник полагает, что это соответствует стратегическим планам и намерениям обеих государств.

"Для Таджикистана необходим прямой выход в Европу; в свою очередь, присоединение Таджикистана к Транскаспийскому транспортному коридору будет означать прямой выход на рынки Южной Азии. В частности, в настоящее время, обсуждается проект открытия Ваханского транспортного коридора (узкий перешеек афганской территории между Таджикистаном и Пакистаном), который бы напрямую соединил регион Центральной Азии с северными провинциями Пакистана. В перспективе, это транзит товаров на рынки Южной Азии, минуя территорию перманентно нестабильного Афганистана", - подытожил Парвиз Муллоджанов.

Абдул Керимханов