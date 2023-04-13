Если Армения не излечится от реваншизма и азербайджанофобии, прочного мира не будет

Новая масштабная провокация ВС Армении на лачинском направлении условной государственной границы доказывает, что эта страна не заинтересована в мире и готова к очередным военным авантюрам. Цель - эскалировать ситуацию и положить конец обсуждениям мирного договора. По всему видно, что Армения намерена продолжать деструктивную деятельность.

Об этом сказал в комментарии Day.Az депутат Милли Меджлиса, председатель Общественного объединения "Возвращение в Карабах" Турал Гянджалиев.

По словам депутата, примечательно, что последняя провокация произошла в то время, как в Армении активизируется мониторинговая миссия Евросоюза, и день в день с визитом в Брюссель армянского министра обороны.

"На мой взгляд, все эти события как-то взаимосвязаны. Поведение Еревана - это следствие безнаказанности и попустительства со стороны опекунов Армении. Если армянская армия потерпела полный разгром в период 44-дневной войны, но мы сегодня видим активизацию действий и риторики реваншистов, это о многом нам говорит", - считает Гянджалиев.

Наш собеседник напомнил, что в последнее время Армения активно закупала вооружение. Это известный факт. Из Ирана - дроны, из Индии - артиллерийские средства. Все это говорило о том, что Армения готовится к новой войне и будет провоцировать эскалацию. Что и произошло.

"Азербайджанская армия сделала и продолжает делать все для защиты территориальной целостности своей страны и безопасности нашего народа. Провокация 11 апреля обернулась для самой же армянской стороны большими потерями, и дальше может быть только хуже. Если в армянском обществе будут продолжать процветать реваншистские настроения и азербайджанофобия, в политической линии страны-капитулянта не произойдет никаких изменений. На сегодня основной целью реваншистов является провоцировать азербайджанскую сторону на ответные действия и представлять это миру в ином свете. Это мы уже сегодня можем наблюдать на примере лживых заявлений МО Армении, фейковых новостей в армянских ресурсах, в которых случившееся интерпретируется в противоречащем реальным событиям виде", - сказал Турал Гянджалиев.

Лейла Таривердиева