Скандал в парламенте Армении: "Если захочу, опять плюну"

В Ереване в здании, именуемом парламентом Армении, вновь кипят страсти и царит бардак - произошла еще одна стычка между властями и оппозицией.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, депутат фракции с ироничным названием "Честь имею" Тагуи Товмасян решила провести политическую акцию и выкрикивала, что "не позволит власти озвучивать ложь".

Спикер Ален Симонян бросился показывать свое превосходство, приказав службе безопасности силой вывести Товмасян из зала заседания.

В ответ один из оппозиционных депутатов напомнил о верблюжьей привычке Симоняна, выкрикнув: "Если не можешь урегулировать ситуацию, можешь плюнуть". В ответ спикер ответил, что если будет надо, плюнет.

Напомним, что в начале апреля спикер парламента Армении Ален Симонян оплевал человека в центре Еревана. Некий Карен Мкртчян встретил его вместе с телохранителями в районе Каскада и назвал его "предателем". Спикер в ответ на выкрик приказал своим охранникам схватить Мкртчяна, обругал его и плюнул ему в лицо. Мкртчян был доставлен в отдел полиции, где был отпущен после уточнения личности.

Симонян тогда прокомментировал случившееся, в частности отметив, что участник инцидента "не в первый раз озвучивает оскорбление".

"В первый раз, примерно месяц назад, я [его] проигнорировал. Но во второй раз, естественно, я противопоставил его свободе слова и оскорблению свое мнение о нем, свою свободу. Зарубите себе на носу, что ваша наглость не останется без ответа, на оскорбление законных властей Армении будет законный ответ", - заявил Симонян, хотя позже принес извинения.

Это был третий по счету инцидент с плевком, в котором замешан Симонян. В конце июля прошлого года он плюнул в лицо женщине, которая вылила на него бокал вина. Тогда председатель армянского парламента также гулял на территории Каскада в сопровождении телохранителей. А в мае того же года мама Симоняна, Марина Ованисян, оплевала протестующих, находившихся под ее балконом.