Утверждено соглашение между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной.

Как сообщает в пятницу Day.Az, на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана был обсужден законопроект об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Советом министров Боснии и Герцеговины о сотрудничестве в области защиты от стихийных бедствий".

После обсуждений документ был вынесен на голосование и принят.