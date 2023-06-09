https://news.day.az/politics/1571862.html Утверждено соглашение между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной
Утверждено соглашение между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной
Утверждено соглашение между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной.
Как сообщает в пятницу Day.Az, на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана был обсужден законопроект об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Советом министров Боснии и Герцеговины о сотрудничестве в области защиты от стихийных бедствий".
После обсуждений документ был вынесен на голосование и принят.
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