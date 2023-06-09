Армянская "фемида" сегодня проведет суд над азербайджанским военнослужащим

Сегодня состоится "суд" над азербайджанским военнослужащим Гусейном Ахундовым, который заблудился 10 апреля этого года и перешел на территорию Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, "Судебное разбирательство" пройдет в суде общей юрисдикции на территории Западного Зангезура.

"Уголовное дело" Г.Ахундова рассмотрит судья Наполеон Оганян.

Отметим, что в отношении солдата азербайджанской армии Гусейна Ахундова выдвинуты ложные обвинения. Он обвиняется в "убийстве" 57-летнего охранника в Сюникском районе.

Напомним, что военнослужащие азербайджанской армии Агшин Бабиров (2004 г.р.) и Гусейн Ахундов (2003 г.р.) пропали из-за ограниченной видимости в неблагоприятных погодных условиях на территории Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики на границе с Арменией. Министерство обороны РА 13 апреля сообщило об их задержании.

Позднее в армянском сегменте Сети и ряде СМИ распространились кадры, на которых видно, как армяне избивают и жестоко пытают взятого в заложники Г.Ахундова.

В отношении наших солдат сфабриковано уголовное дело на основе ложных обвинений.

Ранее мы писали о "судоцирке" в исполнении армянской системы.