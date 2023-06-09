ЕС намерен развивать партнерство с Азербайджаном в рамках проекта Global Gateway

В рамках мероприятия "Зеленая неделя ЕС 2023", прошедшего в Брюсселе, собрались представители директивных органов Европейского Союза, Азербайджана и других государств. Они обсудили, как страна, ставшая одним из важнейших источников нефти и газа для ЕС, продвигается в процессе перехода к "зеленой" энергетике и превращается в главного поставщика энергоресурсов.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье политического редактора Ника Пауэлла, опубликованной во влиятельном издании Евросоюза EU Reporter.

"Мы можем смягчить последствия изменения климата благодаря солидарности и партнерству", - заявил посол Азербайджана в ЕС Вагиф Садыгов на мероприятии "Зеленая неделя ЕС 2023". Будучи надежным поставщиком энергоресурсов в Европу, Азербайджан ставит перед собой следующие приоритетные задачи: устойчивый рост конкурентоспособной экономики и "зеленый рост" страны с чистой окружающей средой, пишет Пауэлл.

В своей статье автор отмечает слова главы Генерального директората Европейской комиссии по транспорту Хенрика Хололея, который сказал, что преобразования целесообразны и неизбежны. Азербайджан может обеспечить стабильность, которая имеет важное значение для инвесторов. Вторя словам посла, он сказал, что ЕС посредством проекта Global Gateway (стратегия ЕC по инвестированию в инфраструктурные проекты и установлению экономических партнерств на основе определенных принципов) намерен развивать партнерство с Баку в области транспорта, энергетики и связи.

Помимо широких возможностей для использования солнечной и ветровой энергии, Хололей видит в Азербайджане большой потенциал для производства экологически чистого водорода, необходимого для декарбонизации тяжелой промышленности.

Старший советник по политическим вопросам Wind Europe Пьер Тардьё охарактеризовал Азербайджан как энергетическую страну, обладающую опытом диверсификации. Он сказал, что страна конкурентоспособна, особенно в плане ветроэнергетики и зеленого водорода. Статистические данные, предоставленные Azpromo - агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики, подтверждают его слова.

"В настоящее время иностранные инвесторы занимаются строительством в Азербайджане трех солнечных и ветряных электростанций мощностью 710 мегаватт. Возобновляемые источники энергии, включая крупные гидроэлектростанции, могут производить 1 304,5 мегаватт энергии, что составляет 17,3% от общей мощности. Поставлена цель увеличить производство электроэнергии из возобновляемых источников до 30% от общего энергетического баланса страны к 2030 году", - отмечает автор статьи.

Как пишет Ник Пауэлл, потенциал морской ветроэнергетики в Каспийском море огромен и оценивается в 157 гигаватт. На суше основной потенциал составляет 23 гигаватта солнечной энергии. Предусмотрен экспорт электроэнергии в Европу по кабелю через Грузию и Черное море.

"Азербайджан является важнейшим транспортно-логистическим хабом в Среднем коридоре между Азией и Европой - маршрутом, предназначенным не только для транспортировки энергоресурсов, но и жизненно важного сырья и готовой продукции. Посол Садыгов отметил, что ЕС ведет активную работу с государствами Центральной Азии. Он сказал, что Азербайджан будет рад участвовать в продвижении ЕС в этом регионе, и что важно выйти за рамки традиционного разделения на такие регионы, как Центральная Азия и Южный Кавказ", - резюмирует свою статью Ник Пауэлл.