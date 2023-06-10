Армяне заставили Пушкина "перевернуться в гробу"

Автор: Байрам Эльшадов

Когда мы начинаем думать о том, что армянам больше нечем нас удивить, всегда случается обратное. Некоторым представителям этой страны всегда удается удивить нас своей креативностью. К сожалению, зачастую, такой креатив также расстраивает нас своей низкопробностью и бездарностью.

Так чем же порадовали нас наши соседи в этот раз? Вы удивитесь, но глубокими познаниями о детских предпочтениях великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Оказывается, в детстве Александру Сергеевичу полюбилась сказка, в которой упоминается "Армянское царство" целых 20 раз. И после этого, как оказывается, маленький Пушкин узнал о существовании Армении и проникся к ней любовью.

Да так, что через десятки лет выдал "Сказку о царе Салтане" на волне вдохновения от детских воспоминаний.

Только вот какой вопрос возникает. Если армянские специалисты нашли связь между двумя не связанными событиями, то почему они не видят связи с тем, как недвусмысленно великий поэт отозвался об армянах?

Весьма известное "Ты трус, ты раб, ты армянин!" также принадлежит Пушкину. И тут связь "чуть" более очевидна. Но армянам всегда приятнее жить и находиться в параллельной истории, в которой можно создать воздушный замок и жить наслаждаясь жизнью в розовом цвете.

Был бы жив Пушкин, без сомнений, его бы позабавил глубокий психологический анализ его жизни и творчества. Но если серьезно, такого рода спекуляции и "подгонки" для продвижения своих интересов аморальны и отвратительны.