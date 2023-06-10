В азербайджанской армии состоялся очередной выпуск курса коммандо

В соответствии с планом подготовки на 2023 год состоялся очередной выпуск "Начального курса коммандо" с участием курсантов 4-го курса Военного института имени Гейдара Алиева.

Как сообщили Day.Az в минобороны Азербайджана, сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и отдавших жизнь за территориальную целостность нашей страны шехидов. В сопровождении военного оркестра был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Участникам курса были переданы поздравления от руководства министерства обороны, пожелания успехов в дальнейшей служебной деятельности.

На церемонии были особо подчеркнуты применение турецкой модели в подготовке профессиональных офицерских кадров в армии в рамках реформ в сфере военного образования, и важность "Курса подготовки коммандо". Затем к символическим пням были прикреплены памятные эмблемы.

После вручения военнослужащим сертификатов личный состав торжественным маршем прошел перед трибуной.

Следует отметить, что личный состав, задействованный в курсе, был обучен современным приемам ведения боя, альпинистским навыкам и другим навыкам в соответствии с реальными боевыми условиями.