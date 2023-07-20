Сепаратист Бабаян образумился и готов принять помощь из Агдама

Среди сепаратистов начинают звучать рациональные мысли.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, сепаратист Самвел Бабаян предложил принять гуманитарную помощь из Азербайджана.

Отметим, что помощь планировалось направить из Агдама.

Чтобы предотвратить доставку помощи, сепаратисты блокировали дорогу, но судя по последним данным, в их стане начали прислушиваться к логике.