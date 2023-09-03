"Привязанная к одному месту Армения": горькое признание Никола Пашиняна

Автор: Акпер Гасанов

Если бы сбылась мечта тех политических лузеров, что именуют себя армянской оппозицией и действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян лишился власти, то он вполне мог бы найти себе новое примирение. В частности, у него неплохо бы получилось писать анекдоты на тему "Отвечает армянское радио". Дело в том, что многие нынешние ответы Воваевича звучат поистине анекдотически. Хотя вполне возможно, что он сам об этом не подозревает, давая, на его взгляд, серьезные ответы.

Заранее приведу примеры анекдотов про "армянское радио".

"Какой самый красивый город?", - спрашивает радиослушатель.

"Конечно, Ереван!", - отвечают на радио.

"А сколько бомб надо для того, чтобы разрушить такой красивый город?", - не унимается позвонивший.

"Баку тоже красивый город", - отвечает "армянское радио".

Есть и иной анекдот, также уместный в нынешних условиях.

"Какая нация самая глупая?", - спрашивают у "армянского радио".

"Зато у нас коньяк самый лучший!", - звучит в ответ.

Могу и продолжить, но и этих двух анекдотов достаточно, чтобы понять специфику ответов героев популярных в советское время анекдотов. Ровно в такой же манере обычно отвечает и вполне реальный, а не анекдотический Никол Пашинян.

В кресле армянского премьера он сидит уже более 5 лет, с мая 2018 года. За куда более короткий срок в цирке медведя учат на велосипеде ездить, а обезьян - номера разные зрителям демонстрировать. Говорю это к тому, что только сейчас Никол Воваевич додумался до того, что "в сфере безопасности зависеть или быть привязанным только к одному месту само по себе является стратегической ошибкой".

О своем "гениальном открытии" он рассказал в интервью журналисту газеты La Repubblica.

И это был его ответ на вопрос о том, что его попытка добиться мира будет также способом стать более независимым от Москвы. О, как вырулил! Оцените "ловкость рук" или "скорость финтов ушами". Вот прямо как в указанных мною анекдотах от "армянского радио".

То есть, есть Армения, которая более четверти века держала 20% территории Азербайджана под оккупацией, игнорируя и резолюции ООН. Есть сам Пашинян, сделавший ряд провокационных заявлений и шагов, приведших к началу 44-дневной войны. Есть тот же Пашинян, вынужденно подписавший трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года. Есть факты дипломатического фиаско официального Еревана, вынужденно признавшего территориальную целостность Азербайджана, включая Карабахский экономический регион.

Но все эти поражения РА, легко и просто объявляются... попыткой Армени стать более независимой от России. То есть, когда Пашинян орал в центре Еревана, что "Карабах - это Армения и точка", это он так от России пытался отдалиться?! И когда устроил летом 2020 года военную провокацию в товузском направлении - это тоже был фрагмент борьбы официального Еревана за независимость от РФ?!

Дальше маразм только крепчал.

"Архитектура безопасности Армении на 99,999% была связана с Россией, в том числе и в логике приобретения оружия и боеприпасов. Однако сегодня, когда Россия сама нуждается в оружии, вооружении и боеприпасах, в этой ситуации понятно, что даже при желании РФ не смогла бы обеспечить потребности безопасности Армении", - сетует Пашинян.

А кто виноват в том, что Армения так сильно и всесторонне зависит от России? Может, и в этом Пашинян попытается обвинить Азербайджан, совсем уже буквально повторяя смысл анекдота про "армянское радио", когда оно отвечает на вопрос о самом красивом городе мира? Пока до этого не дошло. Но только пока. В будущем Никол Воваевич может и такую чушь озвучить. Ведь постижение очевидных истин, к примеру, является для него очень длительным процессом.

За пять лет в кресле премьер-министра он додумался наконец до того, что независимая страна должна проводить независимую же, взаимно удаленную и взаимно приближенную, основанную на своих национальных интересах внешнеполитическую линию. Ровно такую политику проводит официальный Баку. Что, кстати, позволило решить и вопрос обеспечения нашей армии всем необходимым современным оружием.

Приводить в пример Азербайджан у Пашиняна язык не поворачивается. Особенно сейчас, когда в центре Еревана звучат угрозы его свержения. Но по сути, он уже признал правильность внешнеполитической линии Азербайджана, попутно констатировав, что Армения не является независимой страной даже спустя три с лишним десятка лет после объявления о своей независимости.

Он назвал Армению "привязанной к одному месту". С такой оценкой реального статуса РА я полностью согласен. И только хорошее воспитание и уважение к читателям не позволяет мне написать, к какому месту привязана Армения, на каком именно месте ее вертят по очереди те или иные страны мира. Впрочем, это и так понятно. В том числе и многим гражданам РА, премьер-министр которой поразительно похож на героя анекдотов.